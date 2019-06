Rinne: Suomi ei suunnittele Isis-perheiden evakuointia

Suomella ei ole suunnitelmia evakuoida kansalaisiaan Syyrian al-Hol-leiriltä tai tarjota heille konsulinkyytejä kotiin, sanoi pääministeri Antti Rinne (sd.) hallituskautensa ensimmäisellä kyselytunnilla.

– Tässä tilanteessa emme harkitse mitään erityisiä evakuointitoimenpiteitä, jotka perustuisivat esimerkiksi konsulipalvelulainsäädäntöön. Se ei sovellu tähän tilanteeseen, Rinne sanoi.

Lähtökohta on, että jokainen äärijärjestö Isisin riveihin lähtenyt henkilö pitää arvioida erikseen, jos he onnistuvat palaamaan Suomeen, Rinne sanoi. Hän muistutti, että leireillä olevien ihmisten syyllisyyttä ei ole näytetty toteen.

Kysymyksen Isisin alueelle lähteneiden suomalaisten kohtalosta avasi ensimmäisenä perussuomalaisten ryhmänjohtaja Ville Tavio joka halusi tietää, onko hallituksella aikeita auttaa leireille joutuneita palaamaan Suomeen.

— Käytetäänkö veronmaksajien rahaa siihen, että verenhimoisen islamilaisen kultin kannattajat saadaan takaisin Suomeen, Tavio kysyi.

Jokainen käsiteltävä erikseen

Tavio esitti, että mahdollisesti Suomeen palaavien Isis-perheiden lapset pitää ottaa välittömästi huostaan.

– Palaavat terroristit ovat selkeä turvallisuusuhka Suomelle, hän varoitteli.

Rinne sanoi hallituksen hakevan ratkaisua, joka on sekä moraalisesti ja eettisesti että turvallisuuden kannalta kestävä. Hän torjui kuitenkin ajatuksen, että kaikkia voisia kohdella samalla tavalla,.

– Tämä on asia joka todennäköisesti edellyttää jokaisen henkilön osalta omaa erillistä arviota. Ei niin, että voisi tapahtua joku yleinen ratkaisu kaikkien kohdalle, Rinne sanoi.

Kristillisdemokraattien puheenjohtaja Sari Essayah kysyi, eikö lasten huostaanottoa voida perustella sillä, että lapset otettiin mukaan tukemaan terroristista toimintaa.

– Eikö se, että menee terroristisen järjestön toimintaan mukaan tueksi ole terrorismin tukemista, Essayah kysyi.

Rinne huomautti, että leirille päätyneet naiset ovat lähteneet Isisin kalifaattiin ennen kuin se säädettiin Suomessa rikoslain mukaan rangaistavaksi.

Tuhansia ihmisiä vankiloissa ja leireillä

Ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr.) totesi, että ongelma on mittava. Syyrian ja Irakin vankiloissa on arviolta 7 000 Isisin taistelijoita. Naisia ja lapsia on al-Holin leirillä hyvin vaikeissa oloissa.

Haavisto sanoi Suomen tukevan ajatusta Syyriaan ja Irakiin tulevan hybridituomioistuimen perustamisesta, jossa paikalliset tuomioistuimet saisivat oikeustapausten käsittelyyn kansainvälistä tukea. Vaikeaksi hankkeen tekee tuomioistuinjärjestelmän heikkous alueella ja maissa käytössä oleva kuolemanrangaistus, hän totesi.

STT

Kuvat: