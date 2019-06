Rinta-Jouppi avaa Salossa syyskuussa

Rinta-Joupin Autoliikkeen toimipiste avataan Salossa syyskuussa. Alunperin autokaupan piti avautua heinäkuussa, mutta Salon Retail Parkin tilat vaativat vielä muutoksia.

– Muutostöitä on tehtävä odotettua enemmän. Niissä on ollut vähän vastoinkäymisiä, joten ne jatkuvat vielä, toimitusjohtaja Ari Rinta-Jouppi sanoo.

Hänen mukaansa erityisesti tilojen ilmastointi vaatii oletettua suurempia muutoksia. Rinta-Jouppi toivoo töiden etenevän niin, että Rinta-Joupin 20. toimipiste voidaan avata Saloon parin kuukauden päästä.

– Tulossa ollaan, hän vakuuttaa.

Rinta-Joupilla on työn alla 1 700 neliön tilat Retail Parkissa, jonne tulee uusien autojen ja vaihtoautojen myynti, kaikkien merkkien huolto, matkailuautohuolto sekä kolarikorjaamo. Rinta-Joupille tulee Saloon Škodan edustus.

– Henkilökunnan rekrytointi on täydessä käynnissä. Sekä myynnin että huollon puolelle haetaan parhaillaan päälliköitä ja tekijöitä, Rinta-Jouppi kertoo.

Rinta-Jouppi on todennut aiemmin (SSS 27.4.2019), että Salon toimipiste tulee työllistämään ainakin yhdeksän ihmistä.

Rinta-Joupin Autoliike on perheyritys, joka on perustettu vuonna 1953.

Yhtiössä on yli 450 työntekijää. Sen liikevaihto on yli 336 miljoonaa euroa.