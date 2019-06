Rinteen hallituksen tueksi tulossa viisitoista poliittista valtiosihteeriä

Antti Rinteen (sd.) hallitus nimittää ministeriensä tueksi useampia valtiosihteereitä kuin edeltäjänsä. Kun Juha Sipilän (kesk.) hallitus nimesi neljä valtiosihteeriä, eli yhden pääministerille ja yhden kutakin hallitusryhmää kohti, on Rinteen hallitukselle tulossa peräti 15 valtiosihteeriä. Puolueiden ministeriryhmät viimeistelevät vielä valtiosihteerien tarkkoja tehtäväjakoja ja sijaintipaikkoja.

Pääministerin valtiosihteeri Raimo Luoma nimitettiin ensimmäisenä. Luoma edustaa jatkuvuutta sosiaalidemokraattisten pääministerien välillä, sillä hän ehti aikanaan avustaa Paavo Lipposta EU-asioiden neuvonantajana. Luoma oli myös Rinteen valtiosihteerinä tämän valtiovarainministeriaikana, kunnes siirtyi kesällä 2014 Huoltovarmuuskeskuksen toimitusjohtajaksi.

Vihreiden valtiosihteereistä tiedossa on jo sisäministeri Maria Ohisalon (vihr.) avuksi kutsuttu entinen kansanedustaja Olli-Poika Parviainen. Parviainen ei päässyt huhtikuun vaaleissa uudelleen eduskuntaan, mutta oli jo perjantaina Ohisalon mukana EU:n sisä- ja oikeusministerien kokouksessa Luxemburgissa.

RKP:n kahdelle ministerille on tulossa yksi valtiosihteeri, mutta nimeä ei ole vielä kerrottu.

Valtiosihteerien nimittäminen edellyttää Supon laajan turvaselvityksen tekemistä, minkä jälkeen varsinaiset nimityspäätökset tehdään valtioneuvostossa. Seuraavia valtiosihteerinimityksiä on tulossa torstaina, jolloin valtioneuvoston on määrä saada käsittelyyn myös ministereiden sidonnaisuusilmoitukset.

Rinteen hallitus palaa viimeistä edellisen hallituksen käytäntöön, sillä myös Jyrki Kataisen (kok.) ja Alexander Stubbin (kok.) hallituksilla oli apunaan laaja kaarti valtiosihteereitä ja avustajia. Sipilä oli ennen vuoden 2015 eduskuntavaaleja ajanut ministerien määrän vähentämistä ja poliittisista valtiosihteereistä luopumista.

STT

