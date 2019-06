Robert Helenius ottelee seuraavaksi Yhdysvalloissa – ”Odotan innolla”

Ammattilaisnyrkkeilijä Robert Helenius ottelee seuraavaksi Yhdysvalloissa, jossa vastaan tulee Gerald Washington. Raskassarjalaisten ottelu isketään Minnesotan osavaltiossa ja näillä näkymin Minneapolisin kaupungissa 13. heinäkuuta.

– Olen ollut valmis ottelemaan jo huhtikuusta lähtien. Allekirjoitin sopimuksen ottelusta Adam Kownackia vastaan, mutten oikein tiedä, minkä vuoksi ottelu peruuntui. Nyt saan vastustajakseni Gerald Washingtonin. Tyrmättyäni ensin hänet on aika tyrmätä Kownacki, Helenius sanoi tiedotteessa.

Helenius nyrkkeilee ensimmäistä kertaa Yhdysvalloissa.

– Odotan ottelua innolla. On hyvä, että se käydään USA:ssa, jotta voin otella siellä tulevaisuudessa lisää hyviä matseja. Washington on iso nimi USA:ssa, suomalaisnyrkkeilijä sanoi.

Yhdysvaltalainen Washington on iskenyt 23 ammattilaisottelua ja voittanut niistä 19. Heleniuksen saldo on 30 ottelua ja 28 voittoa.

STT

Kuvat: