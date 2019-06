Rovaniemelle perjantaiksi luvassa jopa 28 astetta, helteet kiertävät Helsingin – ukkonen voi jyrähdellä loppuviikosta

Maan etelä- ja keskiosissa paistatellaan keskiviikkona helteessä, mutta Helsinki saa vielä odotella hellepäiviään. Aivan etelärannikolla päivälämpötilat näyttävät pysyvän vielä ainakin viikon 20 asteen paikkeilla, vaikka sisämaassa päästään hellelukemiin 25-27 asteen tuntumaan jo huomenna.

Loppuviikosta hellettä saadaan Pohjois-Suomea myöten. Esimerkiksi perjantaina Sodankylässä elohopea voi nousta jopa 27:ään ja Rovaniemellä 28 asteeseen.

Myös ukkoskuurojen todennäköisyys kasvaa lämmön noustessa loppuviikkoa kohden. Ukkonen jyrähtelee perjantaina ainakin Länsi-Suomessa ja lauantaina laajemmin aina Keski-Lappia myöten, kertoo päivystävä meteorologi Ari Mustala Ilmatieteen laitokselta.

Jo tiistaina lounaisen rantaviivan yli pyyhkäisi ukkosrintama. Salama iski Mustalan mukaan 158 kertaa, mikä on kuitenkin melko köyhä saalis. Hän kertoo, että reippaan ukkosmyräkän aikana salama voi iskeä yli 10 000 kertaa.

Mustala ei lupaile vielä helle- saati ukkoskesääkään.

– Ei tässä oikein vielä tiedä, mihin se sitten kääntyy, hän toteaa.

Lämpö hellii ja vettä ropisee

Maan etelä- ja keskiosassa on keskiviikkona vaihtelevaa pilvisyyttä, ja lämpöä on luvassa 22-27 astetta. Varsinkin etelässä ja idässä saadaan sadekuuroja ja ehkä myös ukkosta. Päivällä tuivertaa kohtalainen ja paikoin puuskainenkin lounaistuuli, joka hellittää iltaan mennessä.

Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa keskiviikkopäivä on pilvisehkö ja kuurosateinen. Lämpötila nousee 17-23 asteen paikkeille. Yöllä sää poutaantuu ja pilvisyys vaihtelee. Luvassa on kohtalaista etelänpuoleista tuulta, joka heikkenee illan kuluessa.

Lapissa taivas on keskiviikkona pilvinen ja ajoittain sateinen. Lämpötila jää 15-20 asteeseen. Mahdollisia sadekuuroja on odotettavissa Länsi- ja Pohjois-Lapissa. Yöllä pilvipeite rakoilee, ja sää poutaantuu vähitellen.

STT

Kuvat: