Runotrio pudottelee sanoja ja säveliä

Eila Mamian , Aki Toivoniemen ja Janne Kuusisen muodostama runotrio täyttää heinäkuun alussa Kiskon Kivimakasiinin lukuisten kotimaisten runoilijoiden säkeillä. Kolmikon käsittelyssä on kirjava kokoelma sanataiteen mestareiden tuotantoa. Kotimaisten kynäniekkain kavalkadi sisältää 27 runoilijan tekstejä.

Kolmikko päätyi tänä vuonna ottamaan käsittelyynsä eri runoilijoiden tekstejä. Mamia ei valinnut alkuun edes esityksen teemaa, vaan ryhtyi miettimään satunnaisesti runoja elämästä.

– Lähetin hiljalleen pojille tekstejä, joihin toivoin sävellyksiä ja siitä ohjelma lähti kasvamaan kuin itsestään, hän kertoo.

Runoja yhdistävät muutamat punaiset langat kuten aika, vanheneminen, liike ja vääjäämättömyys. Myös erotiikkaa on luvassa. Mamia muistuttaa runojen käsittelevän tavalla tai toisella aina elämää ja sen sisältöä, rakkautta, pettymystä, avaruuden ihmettelyä. Tyypillistä elämälle on, että pienillä asioilla on suuri merkitys.

Eila Mamian kokoamassa esityksessä on mukana runoja muun muassa Aale Tynniltä, Aaro Hellaakoskelta, Anna-Leena Härköseltä, Arto Kytöhongalta, Arto Melleriltä, Edith Södergranilta, Eeva Kilveltä, Ilpo Tiihoselta, Katri Valalta ja Pentti Saaritsalta .

Toivoniemi ja Kuusinen ovat tehneet sävellyksiä runoihin, joita Mamia lausuu. Molemmat muusikot soittavat ja laulavat esityksessä. Heidän sävelvärituubeistaan pursuaa musiikkilajeja tyylistä toiseen.

– Samassa runossa voi olla sekä laulua että lausuntaa, Mamia huomauttaa.

Hän on tehnyt runoesityksiä parikymmentä vuotta. Yhteistyö Kuusisen ja Toivoniemen kanssa alkoi sattumalta viitisen vuotta sitten.

– Janne soitti ja kertoi Akin säveltäneen Saima Harmajaa. Kysyin, saisinko niitä esitykseeni mukaan ja ne luvattiin laulajan kanssa, Mamia nauraa.

– Pojat ovat täynnä puhtia, kun ovat nuoria! Heidän kanssaan on helppo tehdä yhteistyötä, kun he ovat niin innostuneita.

Trio on tulkinnut menneitten vuosien esityksissään niin Saima Harmajaa, Lauri Viitaa ja Risto Ahtia, Unto Kupiaista kuin Tommy Tabermannia . Kuusinen lupaa täksi kesäksi edellisiä esityksiäkin räiskyvämpää ja hulvattomampaa kokonaisuutta, josta ”ei yllätyksiä puutu eikä patsastelun pelko paina”.

Mamia sisällyttää esityksiinsä mielellään myös haasteellisemmin lausuttavia runoja.

– Siinä onkin aina kova työ miettiä, miten saa ihmiset ymmärtämään ne vaikeammat, hän toteaa.

Mamia haluaa tarjoilla runot niin, että kuulija voi ne sisäistää eikä jää ymmällään pyörittelemään päätään.

Kiskossa asuva Mamia, Perniössä asuva Toivoniemi ja Halikossa asuva Kuusinen kiertävät joka vuosi uuden runoesityksensä kanssa ympäri Salon seutua ja sen ulkopuolellakin. Uudessa esityksessä kuullaan myös runoilija Liisa Laukkaris ta:

Musiikki, runous, rakkaus / kätkeytyy säilyäkseen ja odottaa löytämistään. / Koko ajan kenen tahansa käytössä.

Kotimaisten kynäniekkain kavalkadi Kiskon Kivimakasiinissa (Toijantie 14) lauantaina 6.7., keskiviikkona 10.7. ja sunnuntaina 14.7. Esitykset alkavat kello 19.