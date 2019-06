Ruohonleikkureiden LeMans palasi Koskelle viiden vuoden tauon jälkeen – kilpailemassa tusinan verran talleja

Kosken keskustassa on lauantaina puoliltapäivin aitoa urheilujuhlan tuntua. Haalaripukuiset kuljettajat testaavat ajokkejaan, ja tallien taustahenkilöt hiovat suunnitelmiaan varikkopilttuissaan. Katsojiakin on saapunut paikalle varsin mukavasti.

Suomi on tunnettu monipuolisena moottoriurheilumaana, mutta tällä kertaa ei huristella jokamiesluokan ralliautoilla tai maastomoottoripyörillä. Kuljettajien alla on nimittäin päältäajettavia ruohonleikkureita, hieman viritettyinä toki.

Leikkureiden LeMans-sarjaa on ajettu vuodesta 2005 lähtien. Sarja palasi tänä viikonloppuna viiden vuoden tauon jälkeen Koskelle.

– Kosken VPK:n toimesta soitettiin ja kysyttiin, josko haluaisimme järjestää heidän kunnassaan kisan. Tuumasta toimeen ja tässä sitä nyt ollaan, kisoja pyörittävän Lawn Mower Racing Finlandin kilpailutoiminnan johtaja Patrik Lindahl kertoo.

LeMans-sarjassa järjestetään vuosittain 5–6 kilpailua, tänä vuonna viisi. Sarjan kilpailut ovat kolmen tunnin kestävyysajoja, joiden aikana leikkureita voi huoltaa ja kuskia vaihtaa. Eniten kierroksia kilpailuajan puitteissa kiertänyt leikkuri voittaa. Kansainväliset kisat kestävät yleisimmin 12 tuntia.

– Kausi startataan vuosittain helmikuun ensimmäisen viikonlopun jäälläajotapahtumalla. Tämänvuotisessa Lavian osakilpailussa mukana oli kilpailijoita ainakin kahdeksasta eri maasta, joten kansainvälistä väriä oli runsaasti, Lindahl kertaa.

Suomalaisten leikkuritallien on myös mahdollista kilpailla ulkomailla.

– Baltic Cupia ajetaan Suomessa, Virossa ja Latviassa, ja kannustamme talleja kilpailemaan siinäkin sarjassa, Lindahl toteaa.

Valkoisen pakettiauton ympärillä touhuaa puolentusinaa eri-ikäistä miestä. Itse pakua ei kuitenkaan olla korjailemassa, vaan nousiaislainen Q-ryhmä-talli pitää siinä tukikohtaansa. Mekaanikot ja kuskit virittelevät kahta leikkuria parhaaseen mahdolliseen kisakuntoon.

– Toukokuussa voitimme Virossa sekä kokonaiskilpailun että Baltic Cupin kisan. Tavoitteet eivät ole muussa kuin voitossa, Q-ryhmän tallipäällikkö Janne Tuomisto vakuuttaa.

Suomessa ja maailmalla kilpaillaan kahdessa eri luokassa, vakiossa ja avoimessa. Vakioluokkaisten leikkureiden rakentamista säädellään tarkemmin kuin avoimen luokan ajokkien. Avoimen luokan välineissä useimmiten vain moottori ja runko ovat vakioleikkurista. Q-ryhmä voitti avoimen luokan Suomen mestaruuden vuosina 2015–2017.

– Olemme ajaneet SM-sarjaa seitsemän vuotta, ja huonoimman kauden kokonaissijoituksemme on ollut kolmas. Tänä vuonna keskitymme pääasiassa Baltic Cupiin, mutta ajamme SM-osakilpailuja sen ohella, Tuomisto suunnittelee.

Q-ryhmän kuskit ajavat Husqvarnan leikkureista muokatuilla ajokeilla. Kuljettajia heillä on yhteensä viisi, joista kaksi on kulloinkin ajovuorossa.

– Yksikään kuljettajamme ei ole milloinkaan varsinaisesti lepovuorossa, sillä kun he eivät ole ratissa, he ovat radan varrella joko lippumiehinä tai yleisinä apuhenkilöinä, Tuomisto kertoo.

Q-ryhmä koostuu parista aikuisesta ja heidän pojistaan ja kavereistaan. Yhteishenki ryhmässä on tiivis.

– Kuskin ei tarvitse koskaan tuntea olevansa yksin, Tuomisto kiteyttää.

Yksi avoimen luokan muista kestomenestyjistä on järvenpääläinen Team Ryijy Motorsport. Järvenpääläisillä on pitkälti samat tähtäimet kuin Q-ryhmällä.

– Muuta tavoitetta ei ole kuin voitto, Ryijyn kuljettajana toimiva Joose Mannermaa kertoo.

Ryijy johtaa kahden osakilpailun jälkeen monikansallisen Baltic Cupin kokonaispistetilannetta. Kansallistakin menestystä tiimi on saavuttanut.

– Käsillä on kahdeksas tai yhdeksäs kausi, ja vuonna 2015 saavutimme Suomen mestaruuden. Muutenkin olemme olleet aina kärkitaisteluissa mukana, Mannermaa muistelee.

Ryijy on liikkeellä kahdella kuskilla. Kuskien välinen työnjako on sovittu etukäteen: kisasta riippuen yksi osuus kestää 30, 45 tai 60 minuuttia. Kuskien kuljettama vanha Solifer on Mannermaan mukaan kokenut kovan muodonmuutoksen.

– Ei siinä hirveästi alkuperäistä enää ole, mutta sääntöjen mukainen se silti on, Mannermaa nauraa.

SM-sarjaa ajetaan seuraavan kerran Urjalan kaduilla elokuun lopussa. Baltic Cupia taitetaan Viron Alansissa syyskuussa, minkä jälkeen vuorossa ovat vielä Baltic Cupin ja SM-sarjan finaalit Mäntsälässä lokakuussa. Kosken kilpailun voitti lopulta Team Ryijy Motosport.