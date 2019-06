Ruotsalaismediat: Malmön yössä kaksi erillistä räjähdystä, hälytysten välillä vain noin tunti

Ruotsin Malmössa tapahtui yön aikana kaksi erillistä räjähdystä, kertovat ruotsalaiset mediat.

Ensimmäinen räjähdys tapahtui aamukahden aikoihin Rosengårdin kaupunginosassa kerrostalon rappukäytävässä. Ruotsalaislehti Expressen kertoo rappukäytävän oven olevan täysin tuhoutunut ja seinien palasia olevan ympäri pihaa.

Aftonbladetin mukaan poliisin pystyttämät kulkuesteet poistettiin aamulla puoli seitsemän aikoihin.

Vähän reilu tunti myöhemmin hätäkeskukseen tuli lukuisia soittoja, joissa ihmiset kertoivat kuulleensa räjähdyksen keskustassa Adelgatanilla sijaitsevassa yökerhossa. Osa oli nähnyt myös savua tulevan rakennuksesta ja viereisen rakennuksen ikkunoiden kerrottiin särkyneen.

Kenenkään ei tiedetä loukkaantuneen kummassakaan räjähdyksessä.

”Kaupunki on kuin sotatanner”

Rosengårdiin hälytetty kansallinen pommiryhmä siirtyi ensimmäiseltä räjähdyspaikalta suoraan Adelgatanilla sijaitsevalle yökerholle, kertoo Expressen. Poliisin päällikkö Tommy Bengtsson kertoi aamuyöstä Expressenille, että poliisi on eristänyt alueen.

Malmössa asuva 61-vuotias Per Eskilson kertoi Expressenille, että kaupunki on kuin sotatanner.

– Nyt on ollut jo useampia ampumisia eilen ja kaksi pommia yöllä. Olen alkanut etsiä uutta asuntoa. Muutan pois tästä kaupungista, en aio asua täällä enää, Eskilson kertoi lehdelle.

Poliisilla ei ole tietoa siitä, onko räjähdysten välillä yhteyttä.

– On täysin mahdotonta arvioida juuri nyt. Mutta tällä hetkellä emme näe mitään (yhteyttä), Bengtsson kertoi Aftonbladetille.

Yksi kuoli ampumisessa maanantaina

Poliisin mukaan tällä hetkellä ei nähdä yhteyttä räjähdysten ja eilisen ampumisen välillä. Poliisi pysäytti maanantaiaamuna miehen ampumalla häntä jalkoihin Malmön rautatieasemalla. Mies oli käyttäytynyt uhkaavasti ja väittänyt, että hänellä on kahdessa laukussa aseita ja räjähteitä.

Poliisi ei myöskään näe tällä hetkellä yhteyttä toiseen maanantaina sattuneeseen ampumatapaukseen, jossa kuoli Aftonbladetin mukaan yksi ihminen. Hälytys ampumisesta tuli eilen iltapäivällä kello yhden jälkeen.

Ampumahaavoja saanut 20-vuotias mies kiidätettiin sairaalaan, mutta hän kuoli vammoihinsa. Aftonbladetin eilisten tietojen mukaan ketään ei ole otettu kiinni epäiltynä ampumisesta.

STT