Ruotsissa käsitellään tänään Wikileaks-Assangen vangitsemista raiskausepäilyn vuoksi

Ruotsissa oikeusistuin käsittelee tänään Wikileaksin perustajan Julian Assangen vangitsemista. Ruotsalaissyyttäjä Eva-Marie Persson on pyytänyt Uppsalan käräjäoikeutta vangitsemaan Assangen poissaolevana raiskausepäilyn vuoksi.

Mikäli oikeus päättää vangita Assangen, aikoo Persson pyytää Britannian viranomaisia luovuttamaan australialaisen tietovuotajan Ruotsiin.

Tutkinta vuosien takaisesta epäilystä avattiin jälleen toukokuussa. Raiskaussyytös on peräisin vuodelta 2010. Assange on kiistänyt syytökset.

Oikeuden käsittelyn on määrä alkaa kello 11 Suomen aikaa.

STT

Kuvat: