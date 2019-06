Ruuskaselle vihdoin karnevaalivoitto – keihäs kaarsi 82,20 metriin

Euroopan mestari Antti Ruuskanen täydensi sunnuntaina ansiolistaansa Pihtiputaan keihäskarnevaalien voitolla. Hän jatkoi alkukauden voittosarjaansa tuloksella 82,20.

Kiinan Qizhe Liu oli kilpailussa toinen 81,52 metrin tuloksella. Toni Kuusela otti 80,86 metrin tuloksella kolmossijan ennen työelämään jo vetäytynyttä Sami Peltomäkeä, joka lähetti keihään nätisti 78,10 metriin.

Ruuskanen seisoi Karnevaalien keskimmäisellä palkintopallilla viimeksi 13-vuotiaiden poikien sarjassa.

– Minulta on tosiaan puuttunut aikuisten Karnevaalivoitto, ja se on ollut semmoinen huumorijuttu keihäspiireissä, Ruuskanen kertoi.

Ruuskanen avasi Raaseporissa kautensa tuloksella 85,15. Saarijärveltä heltisi voitto tuloksella 83,37, ja Pihtiputaalla meni metri vähemmän.

Ruuskasella oli kilpailussa pieniä pulmia, kun kaksi heittoa lipesi sormista, yhdessä petti tuki ja piikkari lipesi viimeisessä.

– Tuki luisti viimeisellä, Ruuskanen harmitteli railakkaimman yrityksensä epäonnistumista.

Ruuskasen hyvä heittorytmi ja korkeat kaaret todistivat silti, että yhteistyö valmentaja Jyrki Blomin kanssa on korjannut hänen tekniikkaansa hienosti. Vetoaskel ei enää veny entiseen tapaan, kun ristiaskeleet eivät ole takapainoisia.

– Hyvältä näyttää, Blom vahvisti Ruuskasen näkymät.

Kuusela teki karsintatestin

Ruuskasen tapaan Dohan MM-rajan ylittänyt Kuusela teki Pihtiputaalla testin arvokisojen karsintaa varten. Hän tavoitteli kolmella yrityksellä ainakin 82,5-metristä heittoa, mikä olisi mukava tulos missä tahansa karsinnassa.

Kuusela heitti kasikymppisensä heti kilpailun ensimmäisellä kierroksella.

– Tarkoitus oli yrittää kolmella ensimmäisellä mahdollisimman pitkää. Sitten vähän innostuin ja kokeilin vielä kuudennella, Kuusela kertoi.

Viimeinen yritys epäonnistui, ja Kuusela astui sen yli.

– Tästä on hyvä jatkaa. Tuli taas kasikymppinen, ja jalat tuntuivat tosi hyviltä, Kuusela hymyili.

Kuusela, 25, on kohentanut tänä kesänä ennätystään lähes viisi metriä tulokseen 83,40.

STT

