Ryppypeppu on tuulahdus 60-luvulta

Ryppypeppu-haalari on yksi aarre Leena Vihervaaran keräämästä parintuhannen esineen Marimekko-kokoelmasta. Unisex-haalari on antanut nimen näyttelylle, joka on esillä Maripuodin uusissa tiloissa Salon Horninkadulla.

– Ryppypeppu edustaa 60-lukua parhaimmillaan tai pahimmillaan. Se edustaa myös sukupuolten tasa-arvoisuutta ja demokraattisuutta, näyttelyn kuratoinut FM Marjatta Hietaniemi kertoi.

Haalarin omivat teekkarit ja sitä valmistetaan edelleen tilauksesta. Hauska nimi tulee rypytyksistä, joita on pepun lisäksi kyynär- ja polvitaipeissa. Erikoisen haalarin suunnitteli omalla riskillä vuonna 1965 Annika Rimala (Piha). Kolme vuotta myöhemmin hän kohautti suomalaisia tasaraidoilla.

Nostalginen näyttely herätti runsaasti kiinnostusta ensimmäisenä aukiolopäivänä perjantaina.

– Hirveästi ihmiset ovat käyneet ja nuoret voisivat ottaa näistä kaikki, Hietaniemi naurahti.

Vanhoissa kangaspakoissa on tuttuja, edelleen tuotannossa tai uudelleen tuotantoon otettuja kuoseja. Harvinainen kangas on Taskukello, jonka Hietaniemi äkkäsi ystävättären miehen tupakkapöydältä Italiasta ja sai sen lahjoituksena.

Leena Vihervaara on kerännyt vuosikymmenten aikana kokoelman, joka hakee vertaistaan. Vuonna 2005 hän lahjoitti sen Salon kaupungille ja kokoelmaa hallinnoi nyt Salon kulttuurihistoriallisen museon SAMU.

– Taas kerran nämä kaivettiin silkkipapereista esiin, Vihervaara huokasi.

Hän toivoi, että esineille saataisiin pysyvä näyttely. Samaa mieltä oli näyttelyyn tutustunut Leena Tuominen .

– Miksi Salo ei tajua kokoelman markkina-arvoa. Surullinen asia, että museota ei ole perustettu. Japanista asti näitä tultaisiin katsomaan.

Suurin osa kokoelmasta on lahjoituksia, joita tulee säännöllisesti edelleen. Eilen kokoelmaa kartuttivat Kristiina Auermaa ja Marjatta Lehtovaara. Molemmilla oli tuomisina Rita Hietakarin ( Salo ) suunnittelemia, näyttäviä muovikoruja.

– Nämä olivat aikoinaan hienot, kaikki Marimekko-tuotteet olivat hienoja. Kodin lähelle avautuneessa liikkeessä oli juostava alvariinsa, Auermaa muisteli.

Marjatta Hietaniemi valitsi näyttelyn teemaksi 60-luvun, jolloin Marimekko loi Suomen ja maailmanmaineen. Saloon Marimekot tulivat 1964, jolloin Sirkka Jaarva ja Pertti Vihervaara perustivat Valitse Ky:n. 1981 liike siirtyi Leena ja Pertti Vihervaaran omistukseen ja nimeksi tuli Maripuoti.

Uusi liiketila on 55-vuotiaan yrityksen kuudes.

– Olemme lähteneet tältä puolelta jokea ja olemme kuin kotona takaisin. Me olemme asuneet tuossa viereisessä kerrostalossa pankin yläkerrassa, Leena Vihervaaran tytär Mari Vihervaara kertoi.

– Meitä kosiskeltiin Suomen parhaan torin varrelle. Tässä tilassa on valoa ja avaruutta, jota olemme kaivanneet.

Ryppypeppu ja muita 1960-luvun ihanuuksia Leena Vihervaavan Marimekko-kokoelmasta 28.9. asti Maripuodissa Horninkadulla. Kuukauden viimeisinä torstaina Marjatta Hietaniemi esittelee näyttelyä yleisölle kello 14.