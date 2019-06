Kemiönsaaressa asuvat valokuvataiteilija, taiteilijaprofessori Ritva Kovalainen ja valokuvaaja Pekka Turunen ovat tehneet kirjan Turunmaan saaristosta. John Nurmisen Säätiön kustantama Meren maa – Havets land johdattaa lukijan elämysmatkalle ilmeikkäisiin saariin. Kirjan valokuvien ja niihin liittyvien tarinoiden syntysijoina ovat Björkö, Nötö, Holma, Berghamn, Seili ja lukuisat muut meren ystävien tuntemat kohteet.

– Aloimme kerätä materiaalia kirjaan jo 2000-luvun alkupuolella. Sitä ennen olimme samalla porukalla eli minä, Pekka ja Li Näse tehneet Sagalundin museon kokoelmiin perustuvan kirjan. Se oli niin onnistunut, että päätimme jatkaa yhteistyötä, Kovalainen kertoo.

Kuvaajapariskunnan lapset olivat pieniä, kun kuvaukset kirjaa varten aloitettiin ja koko perhe teki saaristoon puolitoista kuukautta kestäneen reissun. Kulkupelinä oli kahden soudettava vene, jossa oli keulapurje ja perämoottori.

– Se herätti paljon huomiota, mutta sillä pääsi paikkoihin, joihin purje- tai moottoriveneellä ei olisi pystynyt rantautumaan. Yövyimme teltassa ja vuokramökeissä. Meitä kiinnostaa sen tyyppinen retkeily ja tutkiskelu, Kovalainen huomauttaa.

Projekti jäi kesken, mutta vuosien varrella pariskunta jatkoi Turunmaan saariston kuvaamista siellä liikkuessaan.

– Tässä työssä ei ole harvinaista, että useita projekteja on päällekkäin, niitä edistetään tilanteen mukaan ja ne kypsyvät valmiiksi ajallaan. Nyt John Nurmisen Säätiö kiinnostui materiaalista ja kustansi kirjan, Kovalainen iloitsee.

Vaikeasti saavutettava saaristo on omanlaisensa kulttuuri- ja elinympäristö. Meren maahan on säilötty 164 sivua saaristolaiselämää. Kirjassa on 175 valokuvaa.

Kovalainen ja Turunen muistuttavat, että jokainen saari on erilainen. Varsinkin asutut saaret ovat kehittyneet omanlaisikseen luonnon olosuhteiden, eläinten laiduntamisen ja eri elinkeinojen muokkaamina.

Kirjassa käytetyt arkistokuvat ovat Sagalundin museon arkistoista. Mukana on muun muassa tunhamnilaisen valokuvaaja Hugo Fagerstenin kuvia viime vuosisadan alkupuolelta. Ympärivuotinen elämä saaristossa on sittemmin vähentynyt, kun puisten purjelaivojen rakentajien ja nuotanvetäjien jälkikasvu on siirtynyt mantereelle muihin töihin.

Kuvakirjaa rytmittävät Turun museokeskuksen tutkija John Björkmanin kulttuurihistoriaa luotaavat tekstit sekä Kemiönsaaren Sagalundin museojohtaja Li Näsen kansanperinnepoiminnat. Teos päättyy Saaristomeren tutkimuslaitoksen johtaja, dosentti Jari Hännisen katsaukseen meren ekologisesta tilasta.

Kovalainen on tehnyt kirjan graafisen suunnittelun ja toimittanut suomenkielisen tekstin yhdessä Tuula Kousan kanssa Barbara Huldenin vastatessa ruotsinkielisestä tekstistä.

Kirjan julkaisua juhlistetaan Merikeskus pop up -näyttelyn avajaisissa Forum Marinumissa Turussa 12. kesäkuuta kello 11–13.