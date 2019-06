Sadat ensimmäiset siviilit pääsivät lähtemään al-Holin leiriltä Syyriassa

Syyriassa noin 800:aa ensimmäistä naista ja lasta on alettu siirtämään pois al-Holin pakolaisleiriltä. Vapautetut on tarkoitus kuljettaa busseilla kotikaupunkeihinsa, jotka on vapautettu äärijärjestö Isisin vallasta. Kyseessä on ensimmäinen kerta, kun täpötäydestä leiristä Syyrian koillisosassa vapautetaan ihmisiä.

Ainakin 17 bussin on nähty lähtevän leiriltä kohti muun muassa Raqqan ja Tabqan kaupunkeja. Kurdiviranomaisten mukaan lähipäivien kuluessa leiriltä vapautetaan lisää siviileitä ja kuljetetaan kotikaupunkeihinsa.

Pahasti ruuhkautuneella al-Holin leirillä on lähes 74 000 ihmistä, joista noin 12 000 ulkomaalaisia. Osa heistä on Isis-taistelijoiden vaimoja ja lapsia. Leirillä on myös kymmeniä suomalaisia naisia ja lapsia.

STT

