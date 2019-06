SAK:n Rönni-Sällinen Palvelualojen ammattiliiton johtoon

Palvelualojen ammattiliiton PAMin puheenjohtajaksi on valittu SAK:n työehdot-osaston johtaja Annika Rönni-Sällinen. Rönni-Sällinen on toiminut ay-liikkeessä eri tehtävissä yli 20 vuoden ajan.

– Palveluammateissa työskennellään ennen näkemättömien muutosten keskellä. Monet palvelualojen työntekijät, erityisesti osa-aikaiset ja itsensätyöllistäjät, kamppailevat toimeentulostaan. Meidän on huolehdittava, että palvelualoilla riittää töitä reiluilla työehdoilla ja että palvelualojen ammattilaisten osaamista ja taitoja arvostetaan, Rönni-Sällinen kertoo tiedotteessa.

Puheenjohtajan henkilökohtaiseksi varajäseneksi valittiin PAMin järjestöjohtaja Risto Kalliorinne.

Väistynyt puheenjohtaja Ann Selin johti liittoa vuodesta 2002. Selin on työskennellyt ammattiyhdistystoiminnassa yli 40 vuoden ajan ja PAMissa koko 2000-luvun.

Puheenjohtaja valittiin PAMin liittokokouksessa Helsingissä. Puheenjohtajuutta tavoitteli kaikkiaan kuusi ay-aktiivia.

PAM on palvelualoilla työskentelevien ammattiliitto, joka kuuluu SAK:n alaisuuteen. Liitolla on noin 220 000 jäsentä.

Selinin tunteikkaat jäähyväiset

Tänä aamuna pitämässään tunteikkaassa jäähyväispuheessa Selin kertoi olevansa ylpeä siitä, miten liitto on kehittänyt työelämää hänen johdollaan.

– Jo 2000-luvun alkupuolella olimme ensimmäinen liitto, joka onnistui sopimaan palkallisesta isyysvapaasta. Se tuli kiinteistöpalvelualan tessiin. Siitä se lähti leviämään myös muihin tesseihin, niin PAMissa kuin muissakin liitossa, Selin sanoi.

Siirtyvä puheenjohtaja kertoi jatkavansa luottamustoimien loppuun saattamista PAMissa toistaiseksi. Selin sanoi myös haluavansa kehittää keinoja, joilla ay-liike voisi paremmin ottaa kantaa yritysten yhteiskuntavastuuseen.

STT

Kuvat: