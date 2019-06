Salo tarvitsee lisää asuntoja ikääntyville kehitysvammaisille

Salossa tarvitaan lisää asuntoja ikääntyneille ja vaativaa hoitoa tarvitseville kehitysvammaisille. Perussyynä on, että kehitysvammaiset elävät muun väestön tapaan aiempaa pidempään.

– Tarvitaan toiminnallisesti paremmin sopivia, esteettömiä tiloja. Vuoden, kahden sisällä tälle asialle on tehtävä jotain, sillä palvelujen tarve kasvaa, Salon sosiaalipalveluiden johtaja Eeva Purhonen sanoo.

Salossa kehitysvammahuollon palvelut on tuotettu tähän mennessä lähes kokonaan itse. Vastaisuudessa on päätettävä, lisätäänkö omia palveluita vai hankitaanko palveluita ulkoa.

– On poliittinen ratkaisu, miten toimitaan. Kaupunki nykyisessä taloustilanteessaan tuskin rakentaa uusia omia tiloja, Purhonen sanoo.

Ostopalveluissa ongelmana on, että Salossa on niukasti tarjontaa. Esimerkiksi Turuntielle rakennettava uusi kerrostalo on tarkoitettu lähinnä nuorille aikuisille kehitysvammaisille. Se ei auta ikääntyneiden tilannetta.

– Palveluita on kilpailutettu. Yksityisiä palveluntuottajia on Turun seudulla, mutta kaikki eivät halua Salon ulkopuolelle, koska muu suku on täällä, Purhonen kertoo.

Kehitysvammahuollossa on mietitty erilaisia vaihtoehtoja, joilla ongelma ratkaistaisiin.

Yhden mahdollisuuden tarjosi Kiskon vanhustenkotiyhdistys, jonka asunnot Kiskokodissa ovat olleet vajaakäytöllä. Ikäihmisistä ei ole löytynyt uusia asukkaita.

Kehitysvammahuollolla on Kiskokodin vieressä 15-paikkainen Kalliokodin yksikkö, joka on täynnä. Kiskokodin tilat olisi mahdollista ottaa muutostöiden jälkeen kehitysvammahuollon käyttöön, jolloin Toijassa olisi vierekkäin kaksi kehitysvammaisten asumispalveluyksikköä ja päivätoiminta.

Kehitysvammahuollon ajatuksena oli, että Kiskokotiin olisi siirretty asukkaita ja henkilökuntaa Salon Pahkavuoressa sijaitsevasta ryhmäkoti Ylermistä. Ylermin asunnot eivät täytä asuinhuoneistojen nykyvaatimuksia, koska huoneissa ei ole henkilökohtaisia suihku- ja vessatiloja.

Ylermiltä vapautuviin tiloihin olisi taas siirretty Isohärjänmäessä toimiva tilapäishoitoyksikkö Elmeri, jossa on hoidettavana lähinnä lapsia.

Kehitysvammahuolto haki Salon sosiaali- ja terveyslautakunnalta lupaa lähteä valmistelemaan kokonaisuutta yksityiskohtaisemmin. Ajatuksena oli, että mahdollisiin muutoksiin olisi esitetty rahaa kaupungin ensi vuoden talousarviossa. Asia poistettiin kuitenkin lautakunnan kesäkuun kokouksen esityslistalta.

– Asia piti vetää listalta pois, koska henkilöstötilanteessamme tapahtui yllättäviä muutoksia. Emme pysty viemään suurta muutosta läpi tällä aikataululla ja tällä porukalla. Oli pakko ottaa aikalisä, Eeva Purhonen perustelee.

Kokonaisuutta on nyt tarkoitus miettiä uudelleen syksyn aikana.

Ikääntyneiden kehitysvammaisten lisäksi ratkaisua vaatii Isohärjänmäen Elmeri, jonka tilat rakennettiin aikanaan lyhytaikaiseksi laskeutumisasuntolaksi Nokian matkapuhelintehtaan uusille työntekijöille.

Rakennuksen tiloja ei ole suunniteltu kehitysvammaisten käyttöön. Yksikössä on myös oireiltu sisäilmaongelmien takia.

– Kymmenen vuotta sitten oli iso apu, kun saimme Elmeristä uuden yksikön. Nyt aika alkaa olla mennyt siitä ohi. Elmerin tilalle on löydettävä ehdottomasti joku muu ratkaisu viiden vuoden sisällä. Isohärjänmäessä on myös ryhmäkodit Rakuuna ja Artturi, joiden tilannetta tulee tässä kokonaisuudessa tarkastella, Eeva Purhonen sanoo.

Hän lupaa, että kehitysvammahuolto kuulee valmistelun aikana asukkaita, heidän omaisiaan ja Salon vammaisneuvostoa. Asukkaiden sijoittelua mietitään yksilöllisesti ja asukkaiden tarpeiden mukaan.

”Tärkeintä on, että saa itse päättää omista asioistaan”

Suomusjärvellä omillaan asuva Jaakko Mielikäinen, 68, on tyytyväinen mies.

Mielikäinen asuu rivitaloyksiössä Kitulassa. Asunnossa on kaikki olennainen: keittokomero, iso olohuone ja sauna.

– Tärkeintä on, että saa itse päättää omista asioistaan. Kukaan ei määrää, hän sanoo.

Mielikäinen saa päättää omassa kodissaan esimerkiksi päivärytmistään. Hän voi katsella illalla televisiota, jos huvittaa.

Nukkumaan hän menee yleensä kahdeksan maissa. Aamuyöllä hän saattaa nousta lukemaan lehden, ja jatkaa uniaan, kunnes nousee puoli viiden maissa.

Arkipäivinä ohjelmassa on useimmiten päivätoiminta Halikon Päivähelmessä.

– Täällä tehdään kaikenlaista: siivoilen, avustan muita jos mennään ulos, ja avustan ruuan pöytään laittamisessa. Joka toinen keskiviikko käydään keilaamassa Hanhivaarassa, Mielikäinen kertoo.

Päivähelmessä mies saa lounaan. Muut ruuat hän hakee itse kaupasta ja lämmittää kotona. Joskus hän käy syömässä Kitulan keskustassa.

Vapaalla mies harrastaa pyöräilyä ja kävelyä.

– Koululla olisi kuntosalikin, mutta ei sinne ole tullut mentyä, hän myöntää.

Jaakko Mielikäinen sanoo viihtyvänsä Suomusjärvellä hyvin, eikä hän ole miettinyt muuttoa. Lähellä on sukulaisia, veli ja veljen poika perheineen.

– Veli katsoo välillä vähän perään, ja auttaa vaateostoksissakin.

Tukiasumisen ohjaajat vierailevat Mielikäisen luona joka toinen torstai. Silloin mitataan verenpaine ja punnitaan paino sekä tarkastetaan lääkkeet. Ohjaajat kurkistavat jääkaappiinkin ja varmistavat, että syötävää on.

– Aina siellä on, mies vakuuttaa.