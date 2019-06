Salo vai Forssa – Somero selvittää yö- ja viikonloppupäivystyksen suuntaa

Someron perusturvalautakunta ei ollut vielä valmis päättämään Someron terveyskeskuksen päivystyksen supistamisesta. Lautakunta siirsi asian elokuulle saadakseen lisätietoja muutoksen vaikutuksista.

Lautakunnan käsittelyssä olleen ehdotuksen mukaan Someron terveyskeskus luopuisi lokakuun alussa iltapäivystyksestä ja sulkisi ovensa kello 17 tiistaista perjantaihin. Maanantaisin vastaanotto jatkuisi kello 18:aan saakka.

Perusturvalautakunnan puheenjohtaja Antti Kotti (sd.) sanoo lautakunnan haluavan ennen päätöstä selvityksen muun muassa tulevista yö- ja viikonloppupäivystyksen järjestelyistä.

– Nyt pitää selvittää niin Salon kuin Forssan suuntien vaihtoehdot ja niiden kustannukset ja etsiä järkevin ratkaisu, Kotti korostaa.

Someron yö- ja viikonloppupäivystys on hoidettu vuosikausia Forssan sairaalassa. Kotti kertoo, että Forssan sairaala on ilmoittanut olevansa valmis vastaanottamaan nykyistä enemmän somerolaisia asiakkaita.

Tällä hetkellä Someron terveyskeskus päivystää maanantaista torstaihin kello 19:ään saakka. Perjantaisin päivystys siirtyy Forssaan kello 18.

Perusturvalautakunta haluaa tarkempaa selvitystä myös siitä, miten supistetun aikataulun kanssa varmistetaan terveyskeskuksen mahdollisimman sujuva toiminta.

– Tämä merkitsee muun muassa sitä, että meidän on pohdittava hoitajaresurssien lisäämistä vastaanotolle, jotta asiakkaita voidaan auttaa sitä kautta entistä paremmin, Kotti sanoo.

Kotti korostaa päivystyksen supistamisen merkitsevän Someron terveyskeskukselle ja sen asiakkaille valtavaa muutosta.

– Asiakkaat ovat tottuneet täällä siihen, että jos vastaanottoaikoja ei ole, päivystykseen pääsee aina. Tämä tilanne tulee muuttumaan.

Antti Kotti muistuttaa, että terveyskeskuksen päivystyksen supistamisessa ei ole kyse säästöistä.

– Meillä ei yksinkertaisesti ole muuta vaihtoehtoa. On käynyt täysin selväksi, että nuoret lääkärit eivät halua tehdä päivystystä. Päivystystä on pakko karsia, jos haluamme turvata terveyskeskuksen toiminnan.

Someron terveyskeskuksessa on kolme vakinaista lääkäriä, kun virkoja on seitsemän. Vakinaisista kaksi on lähestymässä eläkeikää.