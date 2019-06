Salohallin äänentoisto uudelle vuosituhannelle – Led-näyttö ei ehdi pääsarjakauden alkuun

Parikymppisen Salohallin tekniikkaa päivitetään askel kerrallaan 2000-luvulle.

Vuonna 1998 valmistuneen hallin valot on jo vaihdettu nykyaikaisiksi ledeiksi, ja kesän aikana vuorossa on äänentoisto.

Vapaa-aikapalveluiden johtaja Hilpi Tanska on valinnut F-Musiikki Oy:n uusimaan äänentoistojärjestelmän.

Urakkaan kuuluvat laitteet, niiden toimittaminen ja käyttökuntoon asentaminen sekä vanhan järjestelmän purku.

Kaupunki sai urakasta yhteensä viisi tarjousta. F-Musiikki Oy:n veroton tarjous oli 74 000 euroa ja joukon halvin.

– Äänentoistojärjestelmän pitäisi olla elokuun loppuun mennessä kunnossa. Se on ensimmäistä kertaa käytössä naisten salibandyn maaotteluissa syyskuun alussa, Tanska kertoo.

Salohallin nykyinen äänentoisto on suunniteltu lähinnä kuulutuksiin urheilutapahtumissa. Lentopallo, koripallo ja muut urheilutapahtumat tarvitsevat järjestelmää jatkossakin, mutta äänentoiston suunnittelussa on pyritty ottamaan huomioon myös muu käyttö.

– Nykyisin urheilutapahtumat ovat aiempaa monipuolisempia, kuulutusten lisäksi soitetaan esimerkiksi musiikkia. Toiveena on, että Salohallin muu kuin urheilukäyttö lisääntyisi, saisimme tänne enemmän messuja ja konsertteja, Hilpi Tanska sanoo.

Suunnittelutyössä on käytetty ulkopuolista asiantuntija-apua. Tavoitteena on ollut, että äänentoistojärjestelmä taipuisi monenlaiseen käyttöön. Sen pitäisi olla yhdistettävissä esimerkiksi konserttivieraiden omien äänentoistolaitteiden jatkoksi. Järjestelmän pitäisi olla helppokäyttöinen, jotta se palvelee eri käyttäjäryhmiä.

– Tietysti toivomme, että uusi järjestelmä olisi myös pitkäikäinen. Vanha on toiminut kuitenkin yli 20 vuotta, Tanska muistuttaa.

Salohallin palloiluhallin päätyseinälle on suunniteltu myös isoa led-näyttöä, joka toisi uusia mahdollisuuksia tapahtumien järjestäjille.

Kaupunki on varannut kuluvan vuoden talousarviossaan 60 000 euroa led-tauluun, jonka koko on 30–35 neliömetriä.

Hilpi Tanskan mukaan led-taulusta on tarkoitus pyytää tarjouksia heinäkuun aikana. Hankintapäätös tehtäisiin elokuussa. Led-taulu saadaan paikoilleen loppuvuoden aikana.

– Taulujen toimitusajat ovat melko pitkiä, ja todennäköisesti se ei ehdi siiheksi, kun pääsarjakaudet alkavat, Tanska arvioi.