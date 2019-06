Salolaiset ovat taajama-asukkaita

Salolla on laaja maaseutu, mutta suurin osa salolaisista asuu taajamissa, eikä edes kovin kaukana keskustasta. Kaupungin tuoreen asuntopoliittisen ohjelman mukaan 70 prosenttia kaupunkilaisista asuu korkeintaan kymmenen kilometrin päässä torista. Kehän sisään mahtuvat niin Märynummi, Kaivola ja Inkere kuin Muurlan kirkonkyläkin.

Nykyisen Salon keskustaajamaan kuuluu myös Halikon kirkonkylä. Tällä alueella on lähes 29 000 asukasta. Muut taajamat ovat pieniä. Yli tuhannen asukkaan keskittymiä on vain kaksi: Perniön kirkonkylä ja Hähkänän–Inkereen alue.

Kaupungistuminen on megatrendi, ja koko maailmaa koskevan virtauksen vaikutusten kanssa eletään Salossakin, tosin pienemmässä mittakaavassa. Ilmastonmuutoksen hillintä ja liikenteen vähentäminen rakentamista tiivistämällä näkyvät tavoitteina myös paikallisessa suunnittelussa.

Kaupunki ei voi tietoisesti syrjiä mitään alueita, mutta panoksia on laitettava sinne, missä on eniten asukkaita. Kaupungistumista pitää hallita, ja keskustoja pitää kehittää suunnitelmallisesti.

Salon asuntopoliittisessa ohjelmassa linjataan loogisesti, että keskusta-asumista voidaan edistää lisäämällä alueen asuntotuotantoa.

Oma kysymyksensä on, minkälaisia keskusta-asunnot ovat. Tällä hetkellä vain joka viidennessä osoitteessa Salossa asuu enemmän kuin kaksi ihmistä.

Salon asunnoista puolet on omakotitaloissa. Kerrostaloasuntoja on alle 30 prosenttia asuntokannasta. Puutarhakaupunkimaisuudesta kannattaa pitää kiinni, ja ilmeen pitää ulottua myös keskustan kerrostalokortteleihin.

Asuntopoliittisessa ohjelmassa kiinnitetään huomiota tärkeään perusasiaan: liikkumisen pitää olla uusissa asunnoissa, asuinympäristössä ja julkisilla alueilla helppoa, sujuvaa ja esteetöntä.

Ei kuitenkaan riitä, että kotikulmilla on helppo liikkua. Salon on pidettävä kiinni nykyisistä asukkaistaan ja korjattava toistaiseksi vielä jatkuvan muuttotappion menetyksiä. On hyvä, että tämäkin asia on otettu huomioon. Kaavoituksessa ja liikenneratkaisuissa pitää varautua siihen, että työssäkäynti Salosta muille paikkakunnille on sujuvaa ja helppoa.