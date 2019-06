Salolaishoitaja joutui häätämään sairaalasta satoja lepakoita

Salolainen leikkaussalihoitaja Hannele Toivola on joutunut häätämään sairaaloista rottia ja lepakoita.

Keski-Afrikan tasavallassa piti alkajaisiksi tappaa rotat Banguin sairaalan leikkaussalista. Tällä kertaa Hannele Toivolalla oli uusi ongelma. Miten häätää lepakot Akobon sairaalasta Etelä-Sudanissa.

”Eritteistä nouseva haju ja kaasut aiheuttavat hengitystieongelmia ja päänsärkyä. Työskentely lentelevien lepakkojen seassa on epähygieenistä eikä vastaa mitään kansainvälisiä normistoja”, Toivola kirjoitti päiväkirjaansa.

Sisäkatoissa killui päivisin satoja nahkasiipiä. Eniten niitä oli laboratoriossa. Paikalliset neuvoivat pyytämään avuksi miestä, joka myrkyttää. Se ei tuntunut Toivolasta hyvältä ajatukselta. Hän halusi kokeilla myrkyttömämpää vaihtoehtoa.

”Etikkaa ja vettä painepesuriin sekä betonia tukkimaan lepakkojen kulkureitit. TOIMII!”

Kun lepakoista oli vihdoin päästy eroon, Toivola ryhtyi luomaan ränsistyneeseen sairaalaan edes jonkinlaista järjestystä. Sote-uudistusta ei tarvinnut miettiä. Kunhan olisi ensin saanut sairaalasänkyihin edes patjat. Ne oli varastettu jokunen viikko aiemmin.

Hannele Toivola on perniöläinen leikkaussalihoitaja. Kolmekymppisenä hän haaveili sairaalan perustamisesta Afrikkaan. Tuolloin piti kuitenkin vielä malttaa ja odottaa, että lapset kasvaisivat isoiksi.

Nyt tyttö ja poika ovat jo aikuisia. Äiti täytti tänä keväänä 53 vuotta. Hän sanoo elävänsä nyt toista nuoruuttaan. Se on kuulemma varustettu paremmalla järjellä kuin ensimmäinen.

”Suomen Punainen Risti lähettää Haitiin kenttäsairaalan leikkaussalin ja 100-paikkaisen vuodeosaston”, Punainen Risti tiedotti tammikuussa 2010.

Tuhoisa maanjäristys oli raunioittanut Karibianmeren saarivaltion. Yli 220 000 ihmistä oli kuollut ja 300 000 loukkaantunut. Suomen Punainen Risti käynnisti kautta aikain suurimman avustusoperaationsa.

Hannele Toivola sai kutsun, jota hän oli odottanut kolme vuotta. Siitä asti, kun hän oli suorittanut Punaisen Ristin koulutuksen ja päässyt järjestön kansainvälisen avun henkilöreserviin.

Haiti oli ensimmäinen komennus monelle avustustyöntekijälle. Toivolakin lähti pariksi kuukaudeksi keikalle kirurgiseen kenttäsairaalaan, joka oli pystytetty Carrefourin jalkapallostadionin hiekkakentälle.

– Nielaisin syötin.

Kriisialueet vetivät puoleensa. Toivola huomasi, että lähteminen oli aina helpompaa kuin palaaminen. Vanhassa työpaikassaan Salon sairaalassa hän kävi sijaistamassa enää kesälomia.

Etelä-Sudania on kutsuttu maailman hauraimmaksi valtioksi. Ensin sodittiin vuosikymmeniä itsenäisyydestä, sen jälkeen on taisteltu verisesti vallasta. Sisällissodassa on muutaman vuoden aikana kuollut kymmeniätuhansia ihmisiä. Miljoonat ovat joutuneet jättämään kotinsa.

Lohduttomat uutisotsikot kertovat nälänhädästä, tautiepidemioista, lapsisotilaista, joukkoraiskauksista, mielivaltaisesta tappamisesta ja kylien polttamisesta. Viime syksynä solmittiin jälleen uusi rauhansopimus.

Etelä-Sudan oli Hannele Toivolalle tuttu jo kahdelta aikaisemmalta työkeikalta, kun hän astui ulos lentokoneesta marraskuussa. Edellisestä kerrasta Etelä-Sudanissa oli pari vuotta. Silloin Toivola oli puurtanut sotilassairaalan leikkaussalissa pääkaupunki Jubassa.

Nyt kansainvälinen Punainen Risti oli kysynyt häntä projektipäälliköksi Akobon sairaalaan Etiopian rajan tuntumassa. Tehtävänä oli auttaa sairaalaa uuteen alkuun.

– Suomessa on vaikea ymmärtää, miten lapsenkengissä toiminta voi olla.

Hankala sitä on myös selittää.

Vuotavat vesikatot, puute lääkkeistä ja sairaalatarvikkeista sekä säännöstelty sähkönsaanti ovat vielä ymmärrettävissä. Senkin voi käsittää, että osa sairaalan yli sadasta työntekijöistä on luku- ja kirjoitustaidottomia. Mutta miten hahmottaa puuttuva hallinto, olematon hoitopolku tai lääkevaraston hallitsematon kirjanpito.

”Potilaita 66-paikkaisessa sairaalassa on 150. Turhauttavaa, vihastuttavaa …. riittämättömyyden tunne on loputon”, Toivola purki tuskaansa päiväkirjaan.

Hän haaveili mielessään Punaisen Ristin telttasairaalasta. Lukuisilla kriisialueilla hiottu katastrofivalmiusyksikkö olisi saatu pystyyn hetkessä. Toivolalla oli siitä kokemusta Haitin lisäksi Bangladeshista.

Mutta Akobossa oli jo sairaala. Se piti vain saada toimintakykyiseksi.

– Hankalin, haastavin ja juuri siksi myös mielenkiintoisin tehtävä oli saattaa sairaala kirurgiseksi sairaalaksi, jollaiseksi sitä ei ollut koskaan rakennettu, Toivola kertoo.

Vastoinkäymisiä toi myös avustustyöntekijöiden oma terveys. Vanhoissa peltitynnyreissä valmistettu ruoka levitti ameboja ja muita suolistoparasiitteja. Keittäjien kapustat kävivät vuoroin maassa, vuoroin tynnyrissä.

”Aamulla heräsin taas vatsavaivoihin. Yö oli ollut repaleinen ja vähäuninen. Kävin tyhjentämässä savimajaani tuodun ulosteämpärin, oksensin… Puolitoista viikkoa ovat varpusparvet lennelleet tunnin välein. En ymmärrä mistä sitä riittää, kun pystyn korkeintaan syömään kaurapuuroa ja banaanin päivässä. Mikään ei maistu, kurkussa on kuin lukko. Nyt on pakko antaa periksi ja jättää työt.”

Parasta oli ulkohuussi, jossa ei tarvinnut istua riu’ulla. Avustustyöntekijät kutsuivat sitä Hotel Akoboksi.

Viiden kuukauden työrupeaman jälkeen huhtikuussa sairaala oli siinä kunnossa, että se pysyisi toiminnassa sadekauden yli. Hannele Toivola palasi kotiin, kävi kävelyretkillä metsässä, katseli takkatulta ja iloitsi talitiaisesta, joka kävi terassilla häntä tervehtimässä.

– Komennuksillakin tuntuu, että aina on joku lintu seuralaisena. Jemenissä yksi lintu istui joka aamu ikkunan takana ja katseli, kun minä valmistauduin lähtöön.

Toivolan alkoi tehdä mieli jälleen uudelle keikalle.

Vaativissa oloissa työskenteleviltä avustustyöntekijöiltä kysytään useimmiten, mikä saa heidät lähtemään. Kysyjälle voisi riittää vastaukseksi auttamisen halu, mutta se on selityksenä kovin helppo. Tätä Hannele Toivolakin on joutunut miettimään.

– Tykkään haasteista. Jos haluaa valmiin projektin, voi mennä Salon sairaalanmäelle, Toivola aloittaa.

Haasteilla Toivola tarkoittaa viehtymystä vaikeisiin tehtäviin, jotka vaativat luovaa ongelmanratkaisua. Kun imukykyisiä haavatyynyjä ja polyuretaanisidoksia ei sairaalassa ollut, käytiin ostamassa torilta vaahtomuovia ja tuorekelmua. Potilaan pahasti tulehtunut jalka saatiin kuin saatiinkin pelastettua amputoinnilta.

Mutta on vielä yksi syy.

– Onhan se addiktio. Se vie paljon, mutta antaa enemmän.

Tärkeintä on oppia tuntemaan omat rajansa. Se voi joskus ottaa lujille. ”Turvahuoneessa kuunnellen pommitusta … hekin juhlistavat itsenäisyyspäiväämme, mutta vähän kovemmin paukuin… ilmaohjuksin…”, Toivola merkitsi päiväkirjaansa 6. joulukuuta 2017, jolloin Suomi täytti sata vuotta.

Jemenistä jouduttiin lopulta evakuoimaan seitsemänkymmentä kansainvälisen Punaisen Ristin avustustyöntekijää

Saudi-Arabian ohjusiskut tulivat uniin vielä kotonakin. Aamulla herätessä pelotti. Silloin Toivola katsoi parhaaksi turvautua posttraumaattiseen terapiaan.

Työ kriisialueilla ja luonnonkatastrofeissa tuottaa mielihyvää, josta voi tulla riippuvaiseksi. Avustustyöntekijät kohtaavat maailmalla toisiaan, iloitsevat jälleennäkemisestä ja muistelevat aiempia kokemuksia. He ymmärtävät ja tietävät, mistä toiset puhuvat.

Kansainvälinen joukko kasvaa suureksi perheeksi, jota ystävyys ja toverihenki vahvistavat. Kaikki avustustyöntekijät eivät enää osaa pysyä aloillaan, eivätkä koe olevansa kotonaan missään. Kun kotia ei enää ole, he hakeutuvat komennuksille aina vain uudestaan.

Hannele Toivolan omakotitalon seinässä Perniössä liehuu pieni Suomen lippu.

– Napanuorani on kiinni täällä!

Jonain päivänä komennusten ketju vääjäämättä katkeaa. Toivola on miettinyt, milloin se tapahtuu.

– Sitten, kun en enää pysty nousemaan Land Cruiserin perälle.

Muutama päivä sitten Hannele Toivola lähti kahdeksi kuukaudeksi Punaisen Ristin kenttäsairaalaan Syyriaan.

Konkarihoitaja kriisialueilla

Salolainen Hannele Toivola on parhaillaan leikkaussalihoitajana Punaisen Ristin kenttäsairaalassa Syyriassa. Tätä ennen hän on työskennellyt avustustyöntekijänä kahdeksan kertaa. Komennusten pituus on vaihdellut kahdesta kuukaudesta yhdeksään kuukauteen.

– Haiti 2010

– Keski-Afrikan tasavalta 2013 ja 2014

– Etelä-Sudan 2015, 2016 ja 2019

– Jemen 2018

– Bangladesh 2018

– Syyria 2019

– Työskennellyt aiemmin muun muassa Salon sairaalassa, hiihtokeskuksen ensiapupäivystyksessä Lapissa ja ensiapukouluttajana.

– Aloittaa syksyllä maisteriopinnot Public and Global Health -koulutusohjelmassa Tampereen yliopistossa.