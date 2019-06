Salon akkutehtaan työpaikkoihin tulvinut hakemuksia

Salon akkutehtaan työpaikkoihin on runsaasti tulijoita. Hakemuksia on tähän asti tullut jo noin 800.

Toimihenkilöiden haku avattiin huhtikuussa ja tuotannon työpaikkojen haku toukokuussa, jolloin Valmet Automotive aloitti massiivisen rekrytointikampanjan. Työntekijöiden haku jatkuu heinäkuun loppuun.

– Kuten hakijamääristä voi päätellä, kaikkiin tuotannon tehtäviin on hakijoita runsaasti. Eniten hakijoita avoimia tehtäviä kohti on kuitenkin toimihenkilöpuolella, Valmet Automotiven viestintäpäällikkö Mikael Mäki kertoo.

Tuotannon tehtävistä täytetään tänä vuonna 120 paikkaa. Paikkoja täytetään kuitenkin jatkuvasti myös vuodenvaihteen jälkeen ja kaikkiaan akkutehdas työllistää noin 350 henkilöä.

Valmet Automotivella on osattu odottaa sitä, että Salon työpaikat kiinnostavat, mutta jo tähänastinen määrä on positiivinen yllätys.

Hakemuksista suurin osa tulee Salosta ja lähikunnista.

Jo etukäteen on myös tiedetty, että Salosta löytyy pätevää ja osaavaa väkeä yrityksen tarpeisiin ja näin on käynyt.

– Olemme tyytyväisiä niin hakijoiden määrään kuin osaamisen tasoon, Mäki sanoo.

Uusien työntekijöiden perehdytystä ei vielä ole aloitettu. Varsinainen työ alkaa tulevana syksynä.