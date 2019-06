Salon keskustaan kesäkukat ensi viikolla

Kesäkukat ilmestyvät Salon keskustaan ensi viikosta alkaen. Luvassa on samanlainen väri- ja lajikevalikoima kuin viime vuosina on totuttu.

– Kukkien kautta haetaan myönteisyyttä ja kesämieltä. Tarvetta ei ole ryhtyä säästämään istutuksista, kaupunginpuutarhuri Matti Nikander sanoo.

Kukkaistutukset keskitetään torin ympäristöön kävelysillalle, Horninpuistoon ja kaupungintalon piha-alueelle.

– Kävelysillalle tulee jotain riippuvaa ja värikästä, kaupungintalon pihalle riippuvia begonioita ja bataattia, puistomestari Marja-Leena Laakso kertoo.

Horninpuiston orvokit ovat vielä hyväkuntoisia, joten ne vaihdetaan vasta juhannuksen jälkeen. Silloin tilalle tulee ainakin hopeavillakkoa ja härmesalviaa.

Kirkkaanpunaiset kannat istutetaan entisille paikoilleen jokirannan kukkapenkkeihin. Kaupungin puutarhalla Ollikkalassa talvehtivia juurakoita on noin 400.

Kesäkukat tulevat Iivosen puutarhalta. Kannat ovat ainoita omaa tuotantoa olevia kesäkukkia ja niistäkin luovutaan, kun puinen kasvihuone joudutaan purkamaan ehkä jo ensi vuonna.

Kaupungin puisto- ja viheralueiden nurmikkoja leikataan entiseen tapaan. Ruohonleikkuukoneet liikkuvat tietyn kierron mukaan, mutta kaupunginpuutarhuri saa usein kaupunkilaisilta palautetta leikkaamatta jääneistä nurmikoista.

– Kun hetken maltetaan odottaa, taas tullaan. On ollut lämmintä ja maassa on kosteutta, niin nurmikot ovat hyväkuntoisia. Meillä on nyt pientä painetta saada aikataulu kiinni, parhaamme teemme, Matti Nikander vakuuttaa.

Hän myöntää, että korkea heinikko on punkkien kannalta riskin paikka. Punkit eivät silti vaikuta kaupungin nurmikonleikkuusuunnitelmiin.

Lehmusten versoille kyytiä

Kesätyöntekijät aloittivat puita siistimällä ja näkyvyyttä parantamalla.

Kaupunkikehityspalveluiden ensimmäiset kesätyöntekijät aloittivat kahden viikon pestinsä eilen. Työt alkoivat Turuntien ja Helsingintien varrella kasvavien lehmusten siistimisellä.

Lehmusten versot riivitään pois turvallisuussyistä, sillä ne estävät näkyväisyyttä risteyksissä ja suojateiden kohdilla.

– Ennen juhannusta versot lähtevät riipimällä, mutta sen jälkeen tarvitaan oksasaksia, erikoisammattimies Kaisa Sjöholm neuvoo kesätyöntekijöitä, muun muassa Kristian Suokasta.

Juuri 18 vuotta täyttänyt Suokas ei ole ollut aikaisemmin kaupungilla kesätöissä, mutta nyt lykästi.

– Käsillä tekemistä ja saa olla ulkona. Minulla ei ollut hajua, mitä tehtäviä on, mutta minulle sopii kaikenlainen työ.

Aamupäivän aikana hän on huomannut, että tehtäviin saattaa kuulua jopa opastusta! Ohikulkija oli kysynyt tietä pankkiin, jonne Suokas syntyperäisenä salolaisena osasi neuvoa.

Lehmusten riipimisen jälkeen siirrytään rikkakasvien kitkemiseen.

– Kaikki tekemiset ovat plussaa. Pyysin päästä kesätöihin heti koulun päätyttyä, niin rytmi pysyy hyvin. Sitten voi nauttia kesästä.

Sjöholm sanoo, että yleensä kaksi ensimmäistä kesätyöntekijäryhmää on reippaimpia juuri koulurytmin takia. Mitä pidemmälle kesä on ehtinyt, sitä enemmän nuoret ovat lomatunnelmissa.

– Koululaisten työpanos auttaa meitä paljon. Ensimmäinen viikko menee loistavasti ja toinen alkaa painaa, hän tietää kokemuksesta.