Salon Mineraalille varauslupa Kiskon Aijalasta

Omya Oy:n tytäryhtiö Salon Mineraali Oy on saanut Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukesilta hyväksynnän varausilmoitukselle, joka koskee Kiskon Aijalassa sijaitsevaa 7,27 neliökilometrin maa-aluetta.

– Kyse on Nordkalkin vanhasta varauksesta, jonka otimme nyt meille, sanoo Salon Mineraalin toimitusjohtaja Antti Jussi Salminen .

Salmisen mukaan tarkoitus ei ole aloittaa lähiaikoina varausalueella mitään suurisuuntaisia toimia.

– Joidenkin näytteiden ottoa isompia toimenpiteitä ei ole alueelle nyt tiedossa. Varausalue on ikään kuin reservissä. Sitä on tutkittu ja tuloksia on tarkoitus selvitellä rauhassa. Katsotaan sitten, onko alue meille käyttökelpoinen, Salminen sanoo.

Tukesin lupapaperissa todetaan, että varaaja otaksuu alueella aiemmin tehtyjen tutkimusten perusteella olevan seuraavia kaivosmineraaleja: sinkki, kupari, lyijy ja kulta. Salmisen mukaan Salon Mineraali on kuitenkin lähinnä kiinnostunut kalkkikivestä, jota jalostaa Förbyssä.

Tukesin myöntämässä luvassa todetaan, että varaajan suunnitelmissa on hakea alueelle malminetsintälupaa, jos tutkimusten tulokset antavat siihen aihetta. Varauksen viimeinen voimassaolopäivä 2.5.2021.

Uuden varausalueen lähellä toimii myös Salon Mineraalin Hyypiänmäen kaivos, josta kiviaines matkaa Förbyn kautta maailmalle.