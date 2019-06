Salon seudulla vasta yksi kansalaishavainto sinilevästä

Sinilevähavainnot ovat lisääntyneet juhannusviikolla Lounais-Suomessa. Lämpimät kesäpäivät ovat nostaneet vesistöjen lämpötiloja, minkä myötä myös sinilevähavaintojen määrät ovat lisääntyneet. Havaitut sinilevämäärät ovat kuitenkin olleet pääasiassa vähäisiä.

Salon seudulta on tehty vasta yksi ilmoitus sinilevästä kansalaishavaintona viime viikonloppuna. Silloin Varsinais-Suomen ely-keskus sai ilmoituksen Iso-Kiskolta laajasta sinilevälautasta sekoittuneena veteen. Ely-keskuksen vakiohavaintopaikoilla ei ole tehty vielä sinilevähavaintoja Salon seudulla.

Muualla Lounais-Suomessa on tehty vähäisiä sinilevähavaintoja merialueilla Korppoon Korpoströmissä, Paraisilla Nauvon Seilissä sekä Rauman edustalla Otanlahdella. Kansalaishavaintoina sinilevää on havaittu viime viikonloppuna laajasti veteen sekoittuneena Gullkronan selällä, ja Paraisten Dalskäristä on tehty ilmoitus runsaasta sinilevähavainnosta. Juhannusviikolla Nauvon Pärnäisissä on havaittu sinilevää sekoittuneena rantaveteen, ja Järvi-meriwikiin on kirjattu vähäinen sinilevähavainto Turun Latosaarelta.

Sisävesillä ei ole tehty tällä viikolla sinilevähavaintoja Varsinais-Suomen ely-keskuksen vakiohavaintopaikoilla. Kansalaishavaintona Järvi-meriwikiin on kirjattu vähäinen sinilevähavainto Pomarkun Valkjärvellä sekä runsas sinilevähavainto Rauman Narvijärvellä. Varsinais-Suomen ely-keskukselle on myös tehty kansalaishavaintona ilmoitus alkuviikosta sinilevästä Pöytyän Elijärveltä.