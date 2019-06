Saloon kansallinen sellokilpailu lokakuussa

Salossa järjestetään lokakuussa täysin uusi kansallinen sellokilpailu. Kilpailu on suunnattu kouluikäisille sellisteille.

Kilpailua ovat järjestämässä ansioituneet sellotaiteilijat. Sellosymposiumiin kuuluvat Sibelius-Akatemisn professori Marko Ylönen, Radion Sinfoniaorkesterin 2. soolosellisti Eeva Rysä, Turun ammattikorkeakoulun lehtori Erkki Lahesmaa, Budabestin Liszt-Akatemiasta valmistunut diplomisellisti Iida-Vilhelmiina Sinivalo sekä Selloduo Varosena kansallisena tunnettu pariskunta Anna-Maaria ja Olli Varonen Salosta.

Sellokilpailussa tulee olemaan sarjat 9–13-vuotiaille ja 14–18-vuotiaille sellisteille. Kilpailuun voivat osallistua myös duosellistit omassa sarjassa.

Solistisessa sarjassa on kolme kierrosta: videokarsinta, toinen kierros sekä finaali. Videokarsinnasta pääsee Saloon kilpailemaan 20 soittajaa. Finaalissa soittaa enintään viisi kilpailijaa.

Duosarjassa on kaksi kierrosta. Ensimmäinen kierros on videokarsinta, minkä perusteella Saloon kutsutaan kymmenen duoa. Toinen kierros on samalla finaalikierros. Kisaviikonloppu järjestetään Salossa 17.–20. lokakuuta.

Salossa kisataan Salon musiikkiopiston tiloissa Kärjen talossa, Hilkansalissa ja kaupungintalolla. Kilpailussa jaetaan nuorille rahapalkintojen lisäksi konsertointimahdollisuuksia, esimerkiksi kansainvälisellä Kodály-viikolla Helsingissä keväällä 2020.

Kilpailuviikonloppu päättyy Salon kaupungintalolla pidettävään yhteiskonserttiin sunnuntaina 20. lokakuuta. Konsertissa esiintyvät muun muassa kaikki toiselle kierrokselle kutsutut sellistit suuressa sello-orkesterissa yhdessä Sellosymposium-ensemblen kanssa.

Nuoret sellistit ovat jo nyt osoittaneet kiinnostusta kilpailua kohtaan. Videokarsintaan osallistui kaikkiaan liki 70 sellistiä 28 paikkakunnalta. Musiikkiopistojen lisäksi useiden konservatorioiden opettajat sekä Sibelius-Akatemian opettajat lähettivät oppilaitaan kilpailuun.

Salon sellokilpailusta suunnitellaan vuotuista tapahtumaa. Järjestäjien mukaan kilpailu lisää Salon tunnettavuutta ja antaa positiivisen kuvan ennakkoluulottomasta kulttuurikaupungista, joka panostaa lapsiin ja nuoriin.

Kilpailun budjetti on kaikkiaan reilut 40 000 euroa. Rahoitusta on saatu muun muassa Varsinais-Suomen Kulttuurirahastolta sekä Tehtailija Juho Leinon Säätiöltä.

Kaupungin viestintä- ja markkinointipalveluiden budjetista on varattu 14 000 euroa Salon sellokilpailun tukemiseen. Kaupunginhallitus päättää markkinointiyhteistyöstä tulevan maanantain kokouksessa.