Salossa muhii taksiriita – Kelataksiyrittäjä: ”Me uskomme, että Taxidata haluaa vain teettää enemmän kyytejä omille täysvälitysautoilleen”

Salossa kytee kiivas taksiriita koskien Kela-kyytien jakoperusteita. Kymmenen Salon maaseudun Kela-kuljettajaa on allekirjoittanut toimintapyynnön, joka koskee Lounais-Suomen Taxidatan käyttöön ottamaa priorisointi-menetelmää.

Erimielisyydet saivat alkunsa, kun Turun, Salon ja Porin seuduilla taksinvälityksestä vastaava Lounais-Suomen Taxidata lähetti toukokuussa valtuutetuille Kela-kuljettajilleen tiedotteen. Siinä ilmoitettiin, että koko välitysalueen Kela-kuljetusten jakoperusteet yhteenmukaistetaan. Käytännössä se tarkoittaa, että alueesta riippumatta Lounais-Suomen Taxidata välittää Kela-kuljetuksia vain omille kuljettajilleen kahden minuutin ajan välityspyynnöstä lähtien. Vasta kahden minuutin priorisoinnin jälkeen kyyti on tarjolla muiden firmojen takseille.

Lounais-Suomen Taxidata perustelee päätöstään sillä, että yritys haluaa turvata asiakkaiden kuljetuksen saannin ja tasapuolistaa sopimusautojensa kohtelun. Yrityksen mukaan kaikkialla sen välitysalueella, paitsi Salon seudulla ja Porin Tiilimäellä, kyseinen toimintatapa on jo ollut käytössä.

Useat salonseutulaiset taksiyrittäjät ovat vastustaneet priorisaatiota, ja toimintapyyntöjä on lähetetty usealle taholle.

Salolainen taksiyrittäjä Mikko Lammervo on yksi kymmenestä paikallisesta kuskista, joka on allekirjoittanut toimintapyynnön asiaa koskien.

– Tässä logistiikassa ei ole mitään järkeä. Priorisointi suojelee Taxidatan kuskeja kahden minuutin ajan, mikä on todella pitkä aika. Jos Taxidatan autoa ei tuossa ajassa löydy, vapautuu keikka kaikille varsinaissuomalaisille Kela-takseille, Lammervo toteaa.

Lammervon mukaan merkittävä osa maaseututaksien kyydeistä on nimenomaan Kela-kyytejä tai yhteiskunnan maksamia, vammais- sekä sosiaalihuollon piiriin kuuluvia kyydityksiä. Hän lisää, että ongelma konkretisoituu Salon sairaalan taksiaseman ruudun kohdalla.

– Maaseututaksit kyllä vievät asiakkaan sairaalaan kulmakunnista, mutta paluukyytiä he eivät enää saa. Kahden minuutin ajan haetaan Taxidatan autoa Salosta tai Halikosta, vaikka muun firman taksi olisi valmiina pihalla odottamassa. On älytöntä, ettei lähin vapaa auto saa enää kyytiä hoidettavakseen.

Salossa on paljon muitakin yksityisiä ja julkisia hoitolaitoksia, joita koskee sama kahden minuutin priorisointisääntö koskien Kela-kuljetuksia. Lammervo korostaa, että Salon suuruisessa kaupungissa taksikuskien tulonlähteet ovat vähissä.

– Ei Salossa ole satamaa, lentokenttää tai erityisen vilkasta ravintolaelämää. Kun mennään esimerkiksi Pertteliin tai Perniöön, tapahtumat ovat vieläkin vähemmässä. Hoitolaitoksiin suuntautuvat kyydit ovat maaseututakseille siis elintärkeitä.

Priorisointiuudistus astui voimaan 13. toukokuuta. Nyt, noin kuukautta myöhemmin, Lammervo kertoo priorisoinnin näkyvän jo merkittävästi.

– Hiljaisia päiviä on ollut. Kesä-heinäkuun voi ottaa vähän helpommin, mutta sitten on mietittävä, miten tätä hommaa jatketaan. Jos Kela-kyytejä ei heru, pitää markkinoida omia autoja ahkerasti, jotta muita keikkoja siunaantuisi.

Lounais-Suomen Taxidata on kirjoittaessaan sopimuksen Kelan kanssa sitoutunut kohtelemaan kaikkia liikenteenharjoittajia tasapuolisesti ja yhdenvertaisesti. Toimintapyynnön allekirjoittaneet taksikuskit väittävätkin, että kyseessä on sopimusrikko Taxidatan toimesta. Asia on viety myös Kilpailu- ja kuluttajaviraston tutkittavaksi epäiltynä määräävän markkina-aseman väärinkäyttönä.

– Me uskomme, että Taxidata haluaa vain teettää enemmän kyytejä omille täysvälitysautoilleen. Meille on kerrottu, että Taxidatan hallitus kokoontuu ja käsittelee asiaa, mutta emme usko minkään muuttuvan ennen kolmannen osapuolen väliintuloa.

Lounais-Suomen Taxidatan toimitusjohtaja Tapani Ekuri on asiassa eri linjoilla Lammervon kanssa. Hän kertoo, että päätökseen priorisoinnista vaikutti asemapaikkojen poistuminen käytöstä viime vuoden heinäkuussa.

– Asemapaikkojen poistumisen myötä takseilla on oikeus ajaa ympäri maakuntaa, missä kulloinkin haluavat. Kelan kanssa tekemämme sopimus velvoittaa siihen, että asiakkaan on saatava kuljetus paikasta riippumatta. Jotta se onnistuisi, on autojen oltava siellä missä asiakkaatkin, Ekuri painottaa.

Ekuri vakuuttaa, että priorisaatio-uudistuksessa mennään asiakkaat edellä.

– Ensisijaisesti pyrimme turvaamaan asiakkaille taksin saatavuuden, hän kiteyttää.

Ekurilla ja Taxidatan hallituksella on selvä näkemys heille tehtyyn toimintapyyntöön.

– Heidän (toimintapyynnön lähettäneet kuskit) mielestään uudistus ei ole hyvä, mutta meidän on ajateltava kokonaiskuvaa. Taxidatan mielestä asiassa ei ole epäselvyyksiä, eikä päätöstä ole tarpeen muuttaa.

Kilpailu- ja kuluttajavirasto: tutkinta koskee kolmeatoista taksinvälitysfirmaa

Kilpailu- ja kuluttajaviraston Kilpailuvalvonta 2 -yksikön johtaja Valtteri Virtanen kertoo, että salonseutulaisten tekemä valitus ei ole mitenkään ainutlaatuinen. Vastaavanlaisia tapauksia on nimittäin tällä hetkellä tutkinnassa yli kymmenen.

– Tutkinta koskee 13:a taksinvälitysfirmaa eri puolilta Suomea. Pyrimme siihen, että syksyllä olisi tiedossa ne firmat, joiden kanssa on ryhdyttävä jatkotoimiin, Virtanen kertoo.

KKV:n tutkinta voi johtaa kolmenlaiseen lopputulokseen. Jos jatkotoimiin ei ole syytä ryhtyä, lopetetaan tutkinta.

– Jos havaitsemme kilpailulain vastaisia toimintatapoja, KKV voi kieltää menettelyn ja esittää markkinaoikeudelle seuraamusmaksun määräämistä. Joissakin tapauksissa virastolla on mahdollisuus lopettaa tutkinta, jos yritykset muuttavat toimintaansa niin, että epäilty ongelma poistuu. Kaikista vahingollisimmat ja törkeimmät tapaukset virasto vie markkinaoikeuteen. Tällöin joudutaan siis käymään oikeutta, Virtanen selventää.

Matkakorvausasioiden vastaava suunnittelija Anne Giss Kelalta kertoo olevansa tietoinen prosessista. Gissin mukaan palveluntarjoajan, eli Lounais-Suomen Taxidatan kanssa on käyty asian tiimoilta keskusteluja.

– Tekemämme sopimuksen mukaan autoilijoita on kohdeltava tasavertaisesti. Odotamme palveluntarjoajalta kirjallista selvitystä siitä, että sopimusta noudatetaan myös tältä osin, Giss kommentoi.

KKV:n suorittamilla tutkimuksilla saattaa olla vaikutusta myös Kelan lopulliseen kantaan.

– Selvityksen valmistuttua osaamme arvioida tilannetta paremmin, Giss toteaa.