Salossa sukelletaan syksyllä jazzklubien tunnelmaan

Jazzklubien tunnelmaa ja soulia muun muassa tarjoillaan tämän vuoden SaloJazz Festivalissa syksyllä. New Yorkin intiimien jazzklubien tunnelmaan päästään esimerkiksi Bar Bizarressa, jossa Salosta lähtöisin oleva Teppo Mäkynen esiintyy 3TM-yhtyeen kanssa.

Mäkysen kanssa soittavat Jussi Kannaste (saksofoni) ja Antti Lötjönen (basso).

He tarjoilevat kolmen erilaisen keikan sarjan.

Bar Bizarressa oleviin konsertteihin on vapaa pääsy. Näin myös madalletaan kynnystä sukeltaa jazzin maailmaan.

Paljon muutakin on luvassa, mutta nyt aiempaa tiiviimmin tarjottuna. Kaikkiaan Salon syysmarkkinoiden aikaan olevassa tapahtumassa esiintyy 21 huippumuusikkoa, jotka tarjoavat tuttua ja uutta musiikkia.

– Perusidea on, että meillä on neljä eri paikkaa neljälle erilaiselle yleisölle, tiivistää Salo Jazzin puheenjohtaja Marko Heikura .

Veturitallissa ja Hometownissa on kummassakin yksi konsertti. Uudistetussa Rikala Nightclubissa konsertoidaan kaksi kertaa ja Bar Bizarressa kolme.

Ohjelmisto on monipuolinen, mutta myös kansainvälinen, kuten tapahtuman nimikin oli aiemmin (Salo International Jazz Festival).

– Kansainvälisyys ei ole kadonnut mihinkään, Heikura muistuttaa.

SaloJazz Festivalin aloittaa Taidemuseo Veturitallissa vibrafonisti Panu Savolaisen johtaman jazztrio Herdin konsertti perjantaina kello 19.

Myöhemmin illalla (21.30) Ismailan Sanén Saïsba-yhtye esittää Sanén musiikkia Rikalan yökerhossa. Afrofuusioyhtyeen musiikissa sekoittuvat länsiafrikkalaiset perinteet afrobeatiin, rockiin, funkiin, jazziin ja latinorytmeihin.

Sané on lyömäsoittaja, ammattitanssija ja laulaja, joten hänen musiikissaan on tanssillinen poljento.

Kansainvälisyyttä tuo myös yhdysvaltalainen jazzrumpalisti Jeff ”Tain” Watts , jonka Salon esiintyminen kytkeytyy hänen ja jazzbasisti Lötjösen yhteistyöhön.

Heidän lisäkseen Salossa esiintyvässä kokonpanossa esiintyy kitaristi Paul Bollenback .

Watts esiintyy lauantaina Rikalan yökerhossa kello 19.

Kontrabassoa soittava Lötjönen esiintyy peräti neljä eri kertaa SaloJazz Festivalissa saman päivän aikana. Hänhän on mukana myös Teppo Mäkysen kokoonpanossa, joka esiintyy Bar Bizarressa lauantaina kolme kertaa: kello 12, 14 ja 16.

Festivaalin päätöskonsertti huipentuu Hometownissa lauantaina kello 22 alkavaan Imaanin ja SaloJazz House Bandin konserttiin. Brittiläinen Imaani on soul-laulaja.

Salon ohjelmisto koostuu jazz- ja soulklassikoista sekä Imaanin omasta musiikista.

Festivaali päättyy tuttuun tapaan jameihin.

SaloJazz Festival on tavoittanut vuosittain vajaat tuhat kävijää ja tapahtumaa on Heikuran mukaan kasvatettu hallitusti.

– Pystymme olemaan kodikas ja tiivistunnelmainen, hän selittää.

Monipuolinen festivaali on Heikuran mukaan suunnattu aikuiselle yleisölle. Jazzyleisön ikäjakauma on kuitenkin iso ja myös nuorempi ikäluokka on löytänyt jazzin.

Osaan SaloJazzinkin tapahtumia he halutessaan pääsevät, mutta ravintolaympäristössä oleviin tapahtumiin on ikäraja.

Uutta sukupolvea jazzin pariin on ollut johdattelemassa myös Lötjönen räpättyä jazzia esittävän Ricky-Tick Big Band & Julkinen Sana -kokoonpanon kautta.

– Esiinnymme myös Ilosaari rockissa, Lötjönen sanoo.

Lötjönen itse löysi jazzin nuorena. Hän kävi ensin soittotunneilla pianon ja trumpetin kanssa. Myöhemmin hän alkoi opiskella vakavammin bassoa.

Kontrabassoa soittava Lötjönen sanoo päätyneensä jazzmuusikoksi puhtaasti musiikillisista syistä. Jazzissa häntä kiehtovat rytmiikka ja improvisaatio.

Jazzilla itsensä elättävä muusikko sanoo leivän koostuvan pienistä murusista maailmalta. SaloJazz Festivalin kaltaiset jazztapahtumat ovat Lötjösen mukaan yksi osa, minkä lisäksi on klubiesiintymisiä ja konsertteja.

Lötjönen on soittanut bassoa useissa suomalaisissa jazzkokoonpanoissa ja kiertänyt viime vuonna yhdysvaltalaisen Wattsin kanssa.