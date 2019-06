Salosta akkupääkaupunki?

Salon akkuseminaarissa pohdittiin, mitä kaikkea nopeasti sähköistyvän autoteollisuuden ympärille voidaan perustaa. Sähköautojen akkuja valmistava tehdas aloittaa syksyllä Nokian entisissä tiloissa.

Ainakaan matalalla profiililla ei liikkeelle lähdetä. Tilaisuuden avaussanoissa kaupunginjohtaja Lauri Inna julisti Salon Suomen akkupääkaupungiksi.

Akkutehdas saatiin Saloon kovan kilpailun jälkeen. Vaikka Suomi on muusta autoteollisuudesta ja markkinoista kaukana, tehdas päätettiin perustaa Saloon.

Valmet Automotiven toimitusjohtaja Olaf Bongwald perusteli ratkaisua (HS 10.6.) asioiden ripeällä sujumisella Salossa. Toimitusjohtaja kiitteli, että Suomessa on mahdollista perustaa tehdas käsittämättömän nopeasti.

Akkumarkkinoiden arvioidaan kasvavan Euroopassa ensi vuosikymmenellä noin 250 miljardiin euroon. Tästä kannattaa tavoitella isoa siivua.

Suomen maaperästä löytyvät akkuihin tarvittavat metallit, ja akkukemikaalitehtaita on perusteilla. Paras lisäarvo tulisi, jos tänne saataisiin myös akkukennotehdas. Salossa syksyllä aloittava tehdas kokoaa akkupaketteja muualta tuoduista kennoista.

Toimitusjohtaja Bongwald ei pidä todennäköisenä, että akkukennotehdasta perustetaan Suomeen, koska valtavat laitokset halutaan sijoittaa lähelle muuta autoteollisuutta. Valmet Automotiven yksi omistaja, kiinalainen akkukennojen valmistaja CATL rakentaa ensimmäisen ison Euroopan kennotehtaansa Saksaan.

Toisaalta Salon tehdas on hyvä esimerkki, että etäisyydet eivät ole este.

Suomen yksi vahvuus on akuissa käytettävien materiaalien läpinäkyvyys. Tiedämme mistä ja millä tavalla metallit on maaperästä kaivettu.

Salo voi hyvin nousta Suomen akkupääkaupungiksi. Tavoite on oikea, mutta työtä tarvitaan paljon. Akkukennotehtaan saaminen kaupunkiin olisi iso voitto, mutta Salo voi olla eturintamassa myös sähköauton akkujen kierrätyksessä.

Korkeajänniteakkujen kierrätys ja komponenttien uusiokäyttö on nopeasti kasvava markkina.