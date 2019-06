Sarjakuristajan oikeudenkäynti on alkanut, istui avustajansa vieressä näyttäen kuvaajille peukkua

Helsingin hovioikeudessa on alkanut sarjakuristaja Michael Penttilän murhasyytteen käsittely. Penttilää syytetään 52-vuotiaan naisen murhaamisesta kuristamalla viime vuoden keväänä. Käräjäoikeus tuomitsi Penttilän viime kesänä elinkautiseen.

Penttilä on itse tänään läsnä oikeudenkäynnissä.

Media päästettiin istuntosaliin hieman kello yhdeksän jälkeen. Penttilä näytti häntä kuvanneille median edustajille peukkua ja istui muuten hievahtamatta paikallaan avustajansa Kari Erikssonin vieressä. Yllään hänellä oli musta huppari ja päässään mustat aurinkolasit.

Kun kuvaajat määrättiin ulos salista, Penttilä vaihtoi aurinkolasit silmälaseihin.

Istunnon aluksi käsiteltiin muun muassa oikeudenkäynnin julkisuuteen liittyviä asioita, muun muassa sitä, keitä todistajia voidaan kuulla ja mitä kirjallisia todisteita voidaan käsitellä yleisön läsnä ollessa. Muun muassa uhriin liittyviä tietoja ja kuvia sekä Penttilän mielentilalausuntoa pyydettiin käsiteltäväksi suljetuin ovin.

Myös psykiatrian ja oikeuspsykiatrian erikoislääkäriä Hannu Lauermaa syyttäjä vaati kuultavaksi yleisön läsnä olematta.

– Sieltä tulee Penttilää koskevia terveystietoja, syyttäjä Eija Velitski perusteli.

Penttilää oli määrä kuulla kello 11 alkaen, mutta kuuleminen saattaa viivästyä, sillä julkisuusasioiden käsittely oli kesken vielä kymmenen jälkeen.

Syyttäjän mukaan henkirikos oli suunnitelmallinen ja raaka

Käräjäoikeuden viimekesäisen tuomion mukaan Penttilä kuristi naisen sukkahousuilla, nahkavyöllä ja käsin tämän kotona Helsingin Kalliossa viime vuoden huhtikuussa. Tuomion mukaan teko oli erityisen raaka, julma ja suunnitelmallinen.

Oikeuden mukaan teon suunnitelmallisuudesta kertoi muun muassa Penttilän hankkima prepaid-liittymä, jota käyttämällä hän yritti peittää tekoaan. Suunnitelmallisuudesta kertoivat oikeuden mukaan myös välineet. Penttilä oli varustautunut kotoa lähtiessä nahkahanskoilla, nahkavöillä, huivilla ja sukkahousuilla.

Oikeus piti tekoa erityisen raakana muun muassa siksi, että uhria oli kuristettu useammalla välineellä. Surmaamispyrkimys oli oikeuden mukaan sitkeää. Uhri tiesi vähintään useiden minuuttien ajan, että kuolee. Vammat tuottivat oikeuden mukaan varmuudella suurta kipua.

– Tekoa on pitkitetty tuskien lisäämiseksi, oikeus katsoi.

SyyttäjäVelitskin mukaan käräjäoikeus on arvioinut asian oikein, ja hän vaatii Penttilälle edelleen elinkautista vankeusrangaistusta murhasta.

Penttilä sanoo menneensä ”paniikkiin”, kun nainen tunnisti hänet

Penttilä vaatii hovioikeutta hylkäämään murhasyytteen ja tuomitsemaan murhan sijaan taposta. Lisäksi Penttilä vaatii päästä mielentilatutkimukseen.

Penttilä kiistää menneensä uhrin asunnolle surmaamistarkoituksessa, vaan hänen mukaansa tapaamisen syy oli intiimihieronnan saaminen. Penttilän mukaan tilanne kärjistyi naisen luona tämän tunnistettua hänet.

– (Kun) Penttilä on ottanut vahvuuksilla olevat aurinkolasit päästään, on nainen tunnistanut Penttilän. Nainen on alkanut huutaa ja nimittänyt Penttilää ”sarjakuristajaksi” sekä ”friikiksi”, kirjallisessa valituksessa sanotaan.

Penttilä kertoo menneensä paniikkiin ja ottaneensa naista kaksin käsin kiinni kurkusta. Hän kertoo jatkaneensa kuristamista löytämillään sukkahousuilla.

– (Penttilän mukaan) hänen tarkoituksensa on ollut estää naista huutamasta, eikä Penttilä ole ajatellut asiassa muuta, valituksessa sanotaan.

Kuristamisen jälkeen Penttilä kertoo järkyttyneensä naisen ruumiista ja piilottaneensa sen tästä syystä sängyn alle. Hän sanoo viettäneensä asunnossa naisen kuoleman jälkeen kaksi vuorokautta, koska meni niin ”lukkoon”.

Syyttäjä Velitski katsoo, että kaksi vuorokautta kestänyt ”lukkotila” ei ole mahdollista.

STT

Kuvat: