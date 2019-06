Harsomansikan kukinta jo loppuvaiheessa Etelä- ja Lounais-Suomessa, sateet ja viileys hidastaneet kevään kylvötöitä

Etelä- ja Lounais-Suomessa harson alla kasvavan mansikan kukinta on jo loppuvaiheessa. ProAgrian mukaan Itä- ja Keski-Suomessa kukinta alkaa olla runsaimmillaan harsolla suojatuissa kasvustoissa.

Avomaalla aikaisten mansikkalajikkeiden kukinta on alkanut Etelä- ja Keski-Suomessa.

Kasvihuoneissa ja tunneleissa kypsyneitä mansikoita päästiin jo maistelemaan viime viikolla. Harsolla suojatuista mansikkakasvustoissa ensimmäisten mansikoiden arvioidaan kypsyvän parin viikon sisällä. Satomäärien ProAgria ennakoi kasvavan hiljalleen juhannusta kohden.

Toukokuun runsaat sateet ja viileä sää ovat hidastaneet viimeisiä kylvötöitä maan itä- ja pohjoisosissa. Samasta syystä kasvinsuojelutoimet ovat myöhästyneet eteläisessä Suomessa.

Nurmien kasvua sateet ovat sen sijaan vauhdittaneet. ProAgrian mukaan kasvustojen kehitys onkin Etelä-Suomessa viikon tai kaksi edellä keskimääräisestä.

Maan itäosissa kevättöiden eteneminen ja kasvustojen kehitys on viikon jäljessä, mutta pohjoisosiin kevät on saapunut lähes normaalissa aikataulussaan.

Toukokuun lopun yöhallat ovat vioittaneet jonkin verran viljan oraita ja öljykasveja Etelä-Suomen rannikkoalueella, Satakunnassa ja Kymenlaaksossa, mutta merkittävämmiltä tuhoilta on säästytty.

STT

Kuvat: