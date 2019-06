Sattuma sanelee juhlasään

Salossa on juhannuksena 2,8–30,0 astetta lämmintä. Tällaisia lämpötiloja Kärkän havaintoasemalla on vuosikymmenien aikana mitattu juhannusaattona ja juhannuspäivänä.

Mutta ensin puhutaan muistista.

Muistaminen kuuluu aivojen keskeisiin tehtäviin. Ihmisaivoissa työhön on valjastettu noin sata miljardia hermosolua. Muistin voi jakaa työmuistiin, säilömuistiin ja aistimuistiin. Rajallinen työmuisti pitää asioita mielessä vain muutamia sekunteja, mutta säilömuistiin tallennetut tiedot ja kokemukset voi muistaa koko eliniän.

Leikkisästi puhutaan myös poliittisesta muistista. Politiikan tutkija Pertti Timonen on päätellyt, että ihmisten poliittisen muistin pituus on kahdesta viikosta puoleen vuoteen. Aika lyhyt siihen verrattuna, että eduskuntavaaleista hallituskauden loppuun on tavallisesti yli neljä vuotta.

Sitten on ilmaisu miesmuistiin. Kielitoimiston sanakirjan mukaan ”miesmuistiin tarkoittaa niin pitkää aikaa, kuin ihmiset voivat omalta kokemaltaan muistaa” . Pituudesta ei oikein ota selvää.

Muistamiseen on liitetty myös sää. Sitä kutsutaan säämuistiksi, josta Ilta-Sanomien toimittaja Tuomas Manninen kirjoitti kolumnissaan viime syksynä. Mannisen mukaan monen suomalaisen säämuisti on lyhyempi kuin kanan muisti. Sinänsä napakka vertaus, mutta se tekee vääryyttä kanoille. Ne ovat todistettavasti nopeita oppimaan, ja muistavat asioita yllättävän pitkien aikojen takaa.

Paras kysyä suomalaisten säämuistin pituudesta ilmatieteilijältä. Meteorologi Niina Niinimäki Ilmatieteen laitokselta alkaa nauraa:

– Vuosi, kaksi.

Vastattuaan Niinimäki kysyy kuin ohimennen, kuinka moni muistaa millainen juhannus oli viisi vuotta sitten?

Nyt päästään asiaan.

Ilmatieteen laitos perusti havaintoaseman Saloon 1. kesäkuuta vuonna 1939. Kärkässä on mitattu lämpötiloja joka päivä jo kahdeksankymmenen vuoden ajan. Salon Seudun Sanomat poimi havaintoaineistosta juhannusaaton ja juhannuspäivän ylimmät ja alimmat lämpötilat.

Tässä kohtaa on hyvä muistaa, että juhannuspäivä on kirkollinen juhlapäivä. Keskiajalta asti sitä oli vietetty perinteisesti – viikonpäivästä riippumatta – aina Johanneksen nimipäivänä 24. kesäkuuta. Luukkaan evankeliumissahan mainitaan, että Johannes Kastaja syntyi kuusi kuukautta ennen Jeesusta.

Työmarkkinajärjestöt halusivat 1950-luvulla siirtää juhannuspäivän paikkaa, koska keskikesän juhla katkaisi kuusipäiväisen koulu- ja työviikon. Kirkko muotoili kirkkolakia toiveiden mukaiseksi: ”Juhlapäivien aika määräytyy niin kuin läntisessä kristikunnassa vanhastaan on ollut tapana. Kuitenkin juhannuspäivää vietetään kesäkuun 19 päivää seuraavana lauantaina”.

Vuodesta 1955 lähtien juhannuksen päivämäärä on vaihdellut vuodesta toiseen. Juhannuspäivä voi olla aikaisintaan 20. ja myöhäisintään 26. kesäkuuta. Naapurimaissamme Norjassa ja Virossa juhannus on pidetty keskiaikaisella paikallaan.

Kärkän säähavaintoja selatessa piti siis lehteillä myös almanakkaa.

Ihminen on tasalämpöinen eliö. Aivolisäkkeessämme sijaitsee lämmönsäätelykeskus, jonka tehtävänä on pitää ruumiinlämpö noin 37 asteessa.

Suomen ilmasto puolestaan luokitellaan niin sanotuksi väli-ilmastoksi, johon kuuluu sekä merellisen että mantereisen ilmaston piirteitä. Se tarkoittaa, että säät vaihtelevat suuresti sen mukaan, mistä päin ilmavirtaukset sekä matala- ja korkeapaineet tänne työntyvät.

Vuodenkiertoa rytmittävät kevät, kesä, syksy ja talvi. Tasalämpöinen ihminen joutuu kohtaamaan alati muuttuvia ilmanaloja kuukaudesta toiseen. Ilmojen piteleminen on koko kansan puheenaihe vuodenajasta riippumatta.

Ilmatieteen laitoksella tiedetään, että juhlapäivistä suomalaisia kiinnostaa eniten juhannuksen sää. Päivystäviltä meteorologeilta aletaan kysellä juhannussäästä kesäkuun alussa. Iltapäivälehtien otsikot kirkuvat kuukausiennusteista jo kolme viikkoa ennen yöttömän yön juhlaa.

”Hyviä uutisia! Viime vuoden kauhujuhannus ei ole toistumassa”.

Meteorologi Niina Niinimäki huokaa.

Kuukausiennusteet laatii Euroopan keskipitkien ennusteiden keskus ECMWF Englannin Readingissa. Supertietokone Cray XC40 laskee sään todennäköisyyksiä seuraavan neljän kalenteriviikon ajalle. Onko kenties tavanomaista lämpimämpää tai sateisempaa kuin pitkän ajan keskiarvoissa.

Juhannus on vain pari peräkkäistä päivää kolmannen viikon lopulla.

– Kuukausiennusteessa ennustetaan koko viikon keskimääräistä lämpötilaa. Se on kelvoton kertomaan juhannuksen säästä, meteorologi Niinimäki huomauttaa.

Suursäätila ratkaisee, miten hyvin ennuste osuu kohdalleen. Joskus osuu, joskus ei.

ECMWF ennusti 4. kesäkuuta, että kaakkoinen ilmavirtaus kääntyy Suomessa juhannusviikolla luoteeseen. ”Juhannukseksi kesäisiä, muttei kuumia lämpötiloja”, Foreca päätteli. YouTubessa julkaisemansa videon se otsikoi railakkaasti: ”Juhannuksen sää: Käristyskupolin tilalle virtaa leppeä lämpö!”

Suomessa kohkataan joka kesä helteestä. Tuleeko sitä vai eikö sitä tule. Juhannukseksi hellelukemia ei ainakaan kannata odottaa – Salossa on ollut juhannusaattona hellettä viimeksi vuonna 1989. Harvoin lämpötila nousee yli 25 asteen juhannuspäivänäkään – ei edes joka vuosikymmenellä.

Keskikesän juhlijoiden parasta aikaa on eletty 1970-luvulla, jolloin hellettä oli peräti kuutena juhannuksena. Vuoden 1973 juhannus oli kuuma. Sulkukorkeapaine jumittui juuri sopivasti Suomen ylle. Aattona oli jo +28 astetta, ja juhannuspäivänä Kärkän mittari näytti +30,0 °C. Se on edelleen Salon juhannusennätys.

– Sattumaahan se on, millainen sää juhannuksena on. Vaikka kesä olisi keskimääräistä lämpimämpi, väliin mahtui viileämpiä jaksoja, Niinimäki sanoo.

Näin kävi viime kesänä. ”Pisin helleputki. Eniten hellepäiviä. Kautta aikain lämpimin heinäkuu”, Salon Seudun Sanomat luetteli ennätyksiä. Kärkässä mitattiin enimmillään +32,5 astetta, joka jäi vain 0,3 astetta Salon kaikkien aikojen lämpöennätyksestä.

Mutta juhannusaattona mittari näytti Salossa vain +15,3. Yöllä asteita oli hädin tuskin kymmenen.

– Ei häävi, meteorologi myöntää.

Palataan takaisin Niina Niinimäen kysymykseen, millainen sää oli juhannuksena viisi vuotta sitten. Ovela kysymys! Mahtoiko Niinimäki valita tahallaan nimenomaan vuoden 2014, jolloin Ilmatieteen laitoksen verkkosivuilla kävi juhannusaattona 20. kesäkuuta yli puoli miljoonaa kävijää.

Se oli sellainen juhannus, jonka kaikkien luulisi muistavan. Kylmä kuin mikä. Salossa lämpötila oli laski juhannuspäivän iltana +2,8 asteeseen, eikä päivälläkään ollut kuin +13,3 °C.

– Kurjat juhannukset muistetaan helpoiten, Niinimäki uskoo.

Vuosientakainen kolea juhannus nousee puheenaiheeksi yhä. Enemmän sitä muistellaan kuin vaikkapa juhannusta 2016, jolloin oli kivaa ja leppeää. Salossa oli sekä aattona että juhannuspäivänä yli 20 astetta lämmintä.

”Enää joulua ja juhannusta ei erota kuin valon määrä”, netin keskustelupalstalla naristaan.

Totta on, että juhannusaatot ja juhannuspäivät ovat 2010-luvulla olleet keskimäärin viileämpiä kuin millään muulla vuosikymmenellä Kärkän havaintoaseman mittaushistorian aikana.

Lämpötiloja Kärkän havaintoasemalla

Lämpimimmät juhannusaatot:

1942 +26,4 °C

1953 +26,0 °C

1960 +26,2 °C

1969 +28,5 °C

1970 +27,6 °C

1973 +28,0 °C

1975 +25,5 °C

1976 +26,0 °C

1988 +25,6 °C

1989 +26,0 °C

Koleimmat juhannuspäivät:

1939 +14,0 °C

1944 +12,0 °C

1958 +14,0 °C

1967 +14,5 °C

1987 +13,7 °C

2014 +13,3 °C

1996 +15,2 °C

2010-luvun juhannukset:

Ylin lämpötila juhannusaattona ja juhannuspäivänä.

2010 +21,3 °C, +20,2 °C

2011 +20,0 °C, +20,4 °C

2012 +22,7 °C, +21,1 °C

2013 +24,9 °C, +24,1°C

2014 +14,9 °C, +13,3 °C

2015 +17,6 °C, +15,4 °C

2016 + 20,6 °C, +25,4 °C

2017 +16,7 °C, +15,9 °C

2018 +15,3 °C +17,8 °C

2010-luvun juhannukset:

Alin lämpötila juhannusyönä.

2010 +8,7 °C

2011 +10,7 °C

2012 +4,6 °C

2013 +8,3 °C

2014 +4,7 °C

2015 +11,5 °C

2016 +12,8 °C

2017 +5,0 °C

2018 +10,2 °C