Saudi-Arabian johtama koalitio: Yksi ihminen kuoli ja seitsemän haavoittui huthikapinallisten lentokenttäiskussa

Saudi-Arabian eteläisessä osassa yksi ihminen on kuollut ja seitsemän haavoittunut siviililentokentälle tehdyssä iskussa, sanoo Saudi-Arabian johtama koalitio. Koalition mukaan iskun takana on Jemenin huthikapinalliset.

– Iranin tukemat huthimiliisit tekivät terrori-iskun Abhan kansainväliselle lentokentälle, jonka läpi liikkuu tuhansia siviilimatkustajia päivittäin, koalitio sanoo.

Saudi-Arabian uutistoimiston julkaiseman tiedotteen mukaan sunnuntaisessa iskussa kuollut oli Syyrian kansalainen ja haavoittuneet olivat siviilejä.

Koalitio ei ole kertonut yksityiskohtia siitä, millainen lentokentälle tehty isku oli, mutta tässä kuussa huthikapinalliset ovat toistuvasti iskeneet siviilikohteisiin lennokeilla ja ohjuksilla.

Aiemmin sunnuntaina kapinallisten Al-Masirah-televisiokanava kertoi, että kapinalliset olivat tehneet iskunsa Abhan ja Jizanin lentokentillä lennokeilla.

Abhan lentokentän Twitter-tilillä kerrotaan, että lentoliikenne on jatkunut normaalisti, mutta tarkempia tietoja ei annettu.

Kesäkuun 12. päivänä kapinallisten tekemä isku Abhan kaupungin lounaisosassa sijaitsevalle lentokentälle haavoitti 26 siviiliä.

Ihmisoikeusjärjestö Human Rights Watch ilmoitti viime viikolla, että isku on todennäköisesti sotarikos. Järjestö vaati hutheja välittömästi lopettamaan kaikki iskut siviilikohteisiin Saudi-Arabiassa.

Saudi-Arabian ja Iranin välit ovat viimeaikoina kiristyneet, ja Saudi-Arabia on toistuvasti syyttänyt Irania aseiden toimittamisesta kapinallisille. Iran on kiistänyt syytökset.

STT