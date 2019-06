Rinne perusteli ministerivalintojaan: Kyvykkyys, aikaisemmat näytöt, sukupuoli ja kotiseutu

Tuleva pääministeri, SDP:n puheenjohtaja Antti Rinne on valinnut ministerinsä, jos tästä hallitus muodostuu. Joukossa oli vain yksi yllätysnimi, työministeriksi loppumetreillä noussut Timo Harakka. Alun perin Rinne oli kysynyt työministeriksi eduskuntaryhmän puheenjohtajaa Antti Lindtmania, mutta tämä kieltäytyi.

Eurooppaministeri on Tytti Tuppurainen, kunta- ja omistajaohjausministeri Sirpa Paatero ja liikenneministeri Sanna Marin. Kehitysyhteistyö- ja ulkomaankauppaministeri on puolestaan Ville Skinnari ja perhe- ja peruspalveluministeri sote-konkari Krista Kiuru.

– Ihmisten osaaminen, kyvykkyys, aikaisemmat näytöt, sukupuoli ja myös se, mistä päin Suomea he ovat, luetteli Rinne valintakriteerejään.

Hänen mielestään tehtävä oli siinä mielessä kiusallinen, että SDP:ssä olisi ollut iso liuta muitakin osaavia ihmisiä, joista valita. Hän kertoo miettineensä asiaa jo viikkoja.

– Ministeripaikat ratkesivat vasta sunnuntaina. Sen jälkeen pystyin vasta määrittelemään, millaisia ihmisiä näihin tehtäviin haetaan.

Työllisyysasioihin on ladattu paljon odotuksia, sillä tulevan hallituksen talouspolitiikka nojaa vahvasti työllisyyden parantumisen varaan. Harakka sanoi, että jokaisessa ministeritehtävässä vastuu painaa.

– Tietenkin kannan siitä oman vastuuni. Se on haastava ja innostava tehtävä.

– Tässä luonnollisestikin ollaan yksi avainsektoreista siinä, että työllisyystavoite toteutuu. Jokainen 19 ministeristä tekee varmasti kaikkensa sen eteen, että omalla vastuualueellaan työllisyys etenee, tuleva työministeri muotoili.

Oululaisministeri lupaa viedä pohjoismaista viileyttä EU:hun

Eurooppaministeri Tytti Tuppuraisella alkaa EU-puheenjohtajuuskausi lähes heti.

– Alustavien papereiden mukaan tiedossa on puheenjohtajakaudella 40 matkustuspäivää Brysseliin, Tuppurainen sanoi.

Se tietää raskasta urakkaa Oulussa asuvalle ministerille.

– EU odottaa Suomen puheenjohtajakaudelta pohjoismaista viileyttä, sanoo Tuppurainen ja lupaa viedä sinne juuri sitä.

Eduskunnan määrä äänestää pääministeristä ylihuomenna

Aiemmin ministerinsä on valinnut RKP, joka sai kaksi salkkua. Oikeusministeriksi nousee puolueen puheenjohtaja Anna-Maja Henriksson ja pohjoismaisen yhteistyön ja tasa-arvon ministeriksi nykyinen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Thomas Blomqvist.

Vihreiden on määrä päättää omat ministerinsä myöhemmin tänään ja keskustan ja vasemmistoliiton huomenna.

Eduskunnan on määrä äänestää pääministeristä ylihuomenna, ja jos kaikki menee suunnitellusti, presidentti nimittäisi uuden hallituksen perjantaina.

SDP:n ministereissä kolme miestä, neljä naista

SDP:n puoluevaltuuston esitykset:

– Pääministeri: SDP:n puheenjohtaja Antti Rinne, 56, toiminut aiemmin valtiovarainministerinä. Toisen kauden kansanedustaja Uudenmaan vaalipiiristä.

– Eurooppaministeri: Tytti Tuppurainen, 43, kolmannen kauden kansanedustaja Oulun vaalipiiristä. Toiminut suuren valiokunnan varapuheenjohtajana.

– Kunta- ja omistajaohjausministeri: Sirpa Paatero, 54, viidennen vaalikauden kansanedustaja Kaakkois-Suomen vaalipiiristä, toiminut aiemmin kehitysministerinä. SDP:n puoluevaltuuston puheenjohtaja.

– Kehitysyhteistyö- ja ulkomaankauppaministeri: Ville Skinnari, 45, SDP:n varapuheenjohtaja ja toisen kauden kansanedustaja Hämeen vaalipiiristä.

– Perhe- ja peruspalveluministeri: Krista Kiuru, 44, neljännen kauden kansanedustaja Satakunnan vaalipiiristä, toiminut aiemmin asunto- ja viestintäministerinä, opetusministerinä sekä opetus- ja viestintäministerinä.

– Liikenneministeri: Sanna Marin, 33, SDP:n varapuheenjohtaja ja toisen kauden kansanedustaja Pirkanmaan vaalipiiristä.

– Työministeri: Timo Harakka, 56, toisen kauden kansanedustaja Uudenmaan vaalipiiristä. Valtiovarainvaliokunnan puheenjohtaja.

