Selvitys ei löytänyt kaivosten sääntelystä suurta muutettavaa

Kaivoslainsäädännössä ei ole tarvetta suurille muutoksille, ilmenee työ- ja elinkeinoministeriön tänään julkaisemasta selvityksestä. Esimerkiksi kaivosalueiden valtausta käsitteleviä pykäliä ei esitetä muutettavaksi.

Selvityshenkilö Pekka Vihervuori ehdottaa lainsäädännön toimivuuden parantamista erilaisin pienemmin säännöstarkastuksin. Muutoksia voitaisiin tehdä esimerkiksi lupamenettelyyn ja vakuuksiin, joilla korvataan kaivostoiminnan ympäristöön aiheuttamia muutoksia. Ympäristön ennallistamiseen tarkoitettujen vakuuksien tasoa pitäisi Vihervuoren mukaan nostaa.

Hallitusohjelma tavoittelee kaivosten ympäristönsuojelun parantamista

Kaivoslainsäädäntö on viime aikoina herättänyt keskustelua. Hallitusohjelman tavoitteena onkin kaivosten ympäristönsuojelun parantaminen.

Ohjelmassa linjataan, että kaivoslainsäädäntö uudistetaan. Kunnille aiotaan antaa oikeus päättää, voiko kunnan alueella harjoittaa kaivostoimintaa. Myös selvityshenkilö Pekka Vihervuori katsoo, että kuntien asemaa on parannettava. Hallitusohjelma on selvityksen linjoilla myös lupaprosessien uusimisesta ja vakuussääntelyn parantamisesta ympäristövastuun näkökulmasta.

Kaivosteollisuus ry kommentoi tiedotteessaan, että eräät Vihervuoren selvityksen ehdotukset ovat teollisuudelle hankalia. Tällainen ehdotus on esimerkiksi malminetsintään käytettävän ajan lyhentäminen. Kaivosteollisuus näkee selvityksen kuitenkin hyvänä avauksena hallitusohjelman vaatimalle jatkotyölle. Hallitusohjelmakirjauksia järjestö sen sijaan pitää ”kuin ostoslistana”, joka ei perustu kokemukseen ja keskusteluun.

STT

Kuvat: