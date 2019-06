Seuraavaksi Salon vuoro – Power Cupin järjestelyt aikataulussa, tapahtumapäällikön julkistus tapahtuu lähiaikoina

Maailman suurin lasten ja nuorten lentopalloturnaus Power Cup pidetään ensi vuoden kesällä Salossa. Päävastuussa järjestelyistä olevan Salon Viestin väkeä sekä Salon kaupungin ihmisiä oli kaupunginjohtaja Lauri Innan johdolla viime viikolla tutustumiskäynnillä Rovaniemen Power Cupissa.

– Nyt konkretisoitui se, että me olemme seuraavana vuorossa. Haimme paikan päältä kokemuksia, miltä Power Cupin järjestäminen näyttää, mikä kaupungin rooli ja paikallisen seuran rooli siellä on ja miten Lentopalloliitto kytkeytyy tapahtumaan. Matka kirkasti ajatuksia siitä, mitä kaikkea tapahtumaan kuuluu, Viestin lentopallojaoston puheenjohtaja Juha Kontio kertoo.

Kontion mukaan Rovaniemellä ajatuksia selkeytti se, minkälainen tapahtuma Salon olosuhteisiin rakennetaan.

– Liitolla on toki oma sapluunansa siitä, miten noin yleisesti tapahtuma pyörii. Jokainen järjestävä paikkakunta tuo siihen omat mausteensa joukkoon. Iso ponnistus tämä tietenkin on, mutta hyvillä fiiliksillä olemme, Kontio sanoo.

Rovaniemen pohjoinen sijainti verotti odotetusti tämänvuotisen turnauksen osallistujamäärää. Napapiirille matkusti kaikkiaan 680 joukkuetta, mutta Salossa palattaneen jälleen isompiin lukuihin. Power Cupin osallistujaennätys on vuodelta 2007, jolloin Lahdessa lentopalloili peräti 951 joukkuetta.

– Salossa on varmaankin kolmannes joukkueita enemmän kuin Rovaniemellä, 900–1000 joukkueen välillä. Saloon tulisi siis neljän päivän ajaksi noin 10 000 ihmistä. Talkooväkeä tarvitsemme aiempaa ilmoitettua enemmän, jopa 800, Kontio laskee.

Kontio kertoo, että Salon Power Cupin järjestelyt ovat aikataulussa. Esimerkiksi tapahtumapäällikön valinta on loppusuoralla.

– Yritämme saada sen maaliin ennen kesälomien alkua. Meillä on siihen muutama kandidaatti olemassa.

Salossa jättiturnauksen pelipaikka – ja todennäköisesti ainoa sellainen – on Urheilupuisto.

– Tavoitteemme on, ettei otteluita tarvitsisi pelata muualla kuin siellä. Riippuu vähän siitä, mihin joukkuemäärä asettuu. Teemme laskentaharjoituksia, montako kenttää saamme Urheilupuistoon mahtumaan. Valttikortti olisi ehdottomasti se, jos ottelut pelattaisiin yhdellä alueella. Power Cupin tunnelmankin kannalta se olisi vain pelkästään hyvä asia, Kontio painottaa.

Salon Power Cup järjestetään 4.–7. kesäkuuta 2020.