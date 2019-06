Sisäinen tarkastus epäilee, että Suomen suurin sairaanhoitopiiri on tehnyt jopa kymmenien miljoonien eurojen hankinnat kilpailuttamatta

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri Hus on mahdollisesti tehnyt veronmaksajien rahoilla jopa kymmenien miljoonien eurojen hankinnat kilpailuttamatta, sanotaan Husin oman sisäisen tarkastuksen viime marraskuisessa raportissa. Sisäisen tarkastuksen havainnot koskevat viime vuoden tammi-elokuuta.

Raportista saa kuvan, että sisäinen valvonta olisi käytännössä pettänyt osassa hankintoja organisaatiossa, jonka kulut olivat viime vuonna kaikkineen yli kaksi miljardia euroa. Maaliskuisessa johdon tiivistelmässä taas todetaan sisäisen tarkastuksen epäilevän, että hankintalakia on voitu rikkoa jopa tietoisesti. Ongelmat ovat sisäisen tarkastuksen mukaan olleet Husin logistiikan, konsernijohdon ja eri yksiköiden tiedossa.

Syyskuisessa sisäisen tarkastuksen työpaperissa taas sanotaan, että Hus oli ostanut dna-analyyseja 1,7 miljoonalla eurolla yksityiseltä yritykseltä kilpailuttamatta vuosien 2017 ja 2018 aikana. Hankinnasta ei myöskään sisäisen tarkastuksen mukaan ollut laadittu minkäänlaista sopimusta.

Hankintaepäselvyydet eivät ole herättäneet kysymyksiä pelkästään Husin omassa organisaatiossa. Myös Kilpailu- ja kuluttajaviraston julkisten hankintojen valvonta selvittää asiaa. Selvitys on vasta alkuvaiheessa, eikä virasto kommentoi sitä.

Hankintoja säädellään lailla, jossa määritellään, että merkittävät hankinnat on kilpailutettava, jotta verorahat käytetään järkevästi. Esimerkiksi sosiaali- ja terveyspalveluiden yli 400 000 euron palveluhankinnat on kilpailutettava.

– Näyttää siltä, että toimintakulttuuri on ollut kuntayhtymässä sellainen, että tehdään hankintoja ajattelematta sen enempää, sisäisen tarkastuksen johtaja Tarja Tirri sanoo ja katsoo, ettei konsernin johto ole puuttunut ongelmiin riittävästi.

Sisäisen tarkastuksen raportit on toimitettu toimitusjohtajalle, joka on sisäisen tarkastuksen esimies Husissa. Toimitusjohtajana toimi vuodenvaihteeseen asti Aki Lindén, joka valittiin huhtikuussa eduskuntaan SDP:n riveistä. Lindén uskoo, että sisäisen tarkastuksen raporttien luvut pitävät paikkansa, Husin hallituksen puheenjohtaja ja hallintojohtaja taas pitävät raporteissa esitettyä ongelmaa liioiteltuna.

Lindén: Olen tehnyt mitä pitää

Vuodesta 2010 vuodenvaihteeseen toimitusjohtajana Husissa toiminut Lindén sanoo, että pyrki koko ajan kehittämään hankintaa keskitetympään suuntaan. Lindénin mukaan Husissa on istunut tiukassa hajautetun hankinnan toimintakulttuuri, jossa sisäinen valvonta ei täysin pelannut. Lindén katsoo, että on puuttunut asianmukaisesti esille tulleisiin epäkohtiin.

– Nämä olivat asiallisia raportteja, jotka ajoittuivat viime syksylle. Ne käsiteltiin sillä tavalla, että kun sain raportin, niin katsoin kenelle se kuuluu. Kirjoitin päälle, että toimenpiteitä varten ja lähetin raportin niille, joita katsoin raporttien koskevan.

Husissa tehdään hankintoja vuosittain sadoilla miljoonilla euroilla.

– Täytyy muistaa, että raportti on tietynlainen keskustelunavaus eikä viimeinen sana asiassa. Hankinnan toimintakulttuuri ei ollut ehkä yksi yhteen hankintalain kanssa, Lindén sanoo.

Husin hallituksen puheenjohtaja Ulla-Marja Urho toteaa, että jos raporttien havainnot pitävät paikkansa, niin kyse on virheestä. Hän sanoo, ettei hänellä ole puheenjohtajana tietoa sisäisen tarkastuksen yksittäisistä havainnoista, koska sisäinen tarkastus raportoi toimitusjohtajalle, ei hallitukselle.

Urho uskoo, että sisäisen tarkastuksen havainnoissa on ainakin osittain kysymys ylilyönneistä, jotka johtuvat siitä, että sisäisen tarkastuksen ja entisen toimitusjohtajan väleissä on ollut ongelmia.

– Olen saanut tietoa siitä, että entisellä toimitusjohtajalla Aki Lindénillä on ollut sisäisen tarkastuksen kanssa ilmeistä asiakitkaa siitä, mitä tarkastetaan. Uudelle toimitusjohtajalle on nyt annettu tehtäväksi hankintojen keskittäminen, hankintamenettelyjen tekeminen yhdenmukaiseksi ja hankintavaltuuksien läpikäyminen.

Lindén itse, samoin kuin sisäisen tarkastuksen johtaja Tirri kiistävät, että henkilösuhteet olisivat vaikuttaneet raportointiin millään tavalla.

Uusi toimitusjohtaja Juha Tuominen ei ota kantaa menneisiin asioihin, mutta kertoo ryhtyneensä välittömästi toimeen, että käytännöistä saadaan selkeämmät ja yhteisiä rahoja käytetään kustannustehokkaasti.

Hallintojohtaja: Ongelmat eivät ole näin suuria

Raportteihin tutustunut Husin hallintojohtaja Lauri Tanner sanoo, että ongelmia hankinnoissa on varmasti ollut, mutta pitää sisäisen tarkastuksen raportointia ylimalkaisena. Hän ei usko, että kyse on niin suurista ongelmista kuin raporteissa todetaan, mutta sanoo ettei lopullinen totuus ole selvillä.

– Meidän ulkoisen tilintarkastajammekin tekemissä raporteissa tätä ilmiötä käsitellään huomattavasti jäsennellymmin. Sisäisen tarkastuksen havainnot ovat perustelemattomia irtohavaintoja, joihin on hankala ottaa kantaa. Tilintarkastajakin päätyi sellaiseen lopputulokseen, että olisi kilpailuttamattomia hankintoja. Meidän logistiikkayksikkömme on esittänyt selkeät vastaväitteet siitä, ettei kyse ole tällaisesta ilmiöstä tässä laajuudessa.

Hän toteaa, että sisäisen tarkastuksen toiminnassa on ollut haasteita.

– Teetimme sisäisen tarkastuksen toiminnasta laatuarvioinnin, ja ulkopuolinen arvioitsija antoi kriittistä palautetta viime vuoden lopulla. Meillä ei ollut arkistoitu näitä raporttejakaan. On selvää, että tällaiset raportit pitäisi systemaattisella tavalla käsitellä organisaation sisällä, Tanner sanoo.

STT ei ole toistaiseksi saanut yli kolme viikkoa sitten pyytämäänsä ulkoisen tilintarkastajan raporttia.

Kuntayhtymämuotoinen Hus on Suomen suurin terveydenhuoltoalan toimija, jonne on keskitetty 24 kunnan erikoissairaanhoidon lisäksi valtakunnallisesti useiden vaikeiden ja harvinaisten sairauksien hoito.

