”Sisko, uskon sinua” – korkein oikeus alkaa puida Espanjaa kuohuttavaa joukkoraiskaussyytettä, joka nousi Espanjan metoo-liikkeen keskiöön ja sai naiset kaduille

Espanjan korkeimmassa oikeudessa alkaa tänään maata kuohuttaneen seksuaalirikosjutun käsittely. Syyttäjä vaatii kovempia tuomioita viidelle miehelle, jotka syyttäjän mukaan joukkoraiskasivat 18-vuotiaan naisen Pamplonan härkäjuoksufestivaaleilla kesällä 2016.

Tekoaikaan 26-28-vuotiaat miehet tapasivat naisen kadulla ja veivät hänet kerrostalon rappukäytävään, jossa naisen mukaan raiskaus tapahtui. Miehet väittävät, että nainen oli seksiin halukas.

Ensimmäinen tuomio jutussa annettiin viime vuoden huhtikuussa. Tuolloin oikeusistuin hylkäsi raiskaussyytteet ja tuomitsi miehet sen sijaan lievemmästä rikoksesta, eli seksuaalisesta hyväksikäytöstä yhdeksän vuoden vankeusrangaistuksiin. Joulukuussa ylempi oikeusaste päätyi samaan lopputulokseen.

Miesten kuvaama video avaintodisteena

Ensimmäinen oikeudenkäynti alkoi samaan aikaan kun seksuaalista häirintää ja väkivaltaa vastustava metoo-ilmiö lähti leviämään maailmalla. Tapaus onkin noussut espanjalaisen metoo-liikkeen keskiöön. Mielenosoituksissa useissa kaupungeissa on vaadittu tiukempaa seksuaalirikoslainsäädäntöä sekä parannuksia naisten asemaan.

Ennen korkeinta oikeutta alemmat oikeusistuimet hylkäsivät raiskaussyytteet, koska niiden mukaan miehet eivät olleet pakottaneet naista sukupuoliyhteyteen väkivallalla tai uhkaamalla. Keskeiseksi todisteeksi jutussa on noussut miesten kuvaama kännykkävideo, jolla näkyy, kuinka nainen on liikkumatta ja pitää silmiään kiinni. Miesten mukaan video todistaa, ettei nainen vastustellut yhdyntää. Nainen on kertonut lamaantuneensa tilanteessa pelosta niin, ettei pystynyt liikkumaan.

Raiskaussyytteiden kaatumisen jälkeen kaduille lähteneet mielenosoittajat kantoivat kylttejä, joissa luki ”Hermana, yo sí te creo” (Sisko, uskon sinua). Sosiaalisessa mediassa kampanja alkoi levitä tunnisteilla #Cuéntalo (kerro siitä) ja #YoTeCreo (Uskon sinua).

Syyttäjä vaatii 18 vuoden tuomioita

Syyttäjä haluaa korkeimmassa oikeudessa tuplata miesten vankeusrangaistukset 18 vuoteen sekä tuomita heidät alkuperäisen syytteen mukaisesti raiskauksesta. Syyttäjän mukaan tilanne oli naiselle sekä henkisesti että fyysisesti niin uhkaava, että raiskauksen määritelmä täyttyy.

– Syytetyt haluavat meidän uskovan, että 18-vuotias tyttö – keskusteltuaan 20 minuuttia ventovieraiden miesten kanssa – suostui ryhmäseksiin, jossa tapahtui kaikenlaista penetraatiota, osittain samanaikaisesti, ja ilman kondomia, syyttäjä Elena Sarasate sanoi joulukuisessa oikeudenkäynnissä.

Syyttäjä on myös korostanut, että vastustelu olisi voinut asettaa naisen tilanteessa vielä suurempaan vaaraan.

Kirjoittivat raiskaamisesta Whatsappissa

Syytetyllä viisikolla – joista yksi työskenteli tekoaikaan poliisina ja yksi oli sotilas – oli yhteinen Whatsapp-ryhmä, jonka nimi ”la manada” viittaa susilaumaan. Ennen Pamplonan festivaaleja miehet kirjoittivat ryhmässä viestejä, joissa viitattiin tyrmäystippoihin ja raiskaamiseen.

Yksi heistä kirjoitti, että ”tästä lomasta tulee tulikoe sudeksi mieliville”. Myöhemmin miehet latasivat ryhmään myös videon rappukäytävän tapahtumista.

Ensimmäisen oikeudenkäynnin aikana syytetyt palkkasivat yksityisetsiviä seuraamaan naista ja tämän julkaisuja sosiaalisessa mediassa. Miesten puolustuksen mukaan tarkoituksena oli ”analysoida” naisen käytöstä tapahtuneen jälkeen.

Tuomioistuin aikoi ensin hyväksyä etsivien raportin osaksi jutun todisteita. Uhrin varjostamisesta nousi kuitenkin niin suuri kohu, että lopulta miesten asianajajat päättivät itse vetää raportin pois.

Oikeusprosessin aikana naisen henkilöllisyys vuoti julkisuuteen, ja hänen yksityiselämäänsä reposteltiin netin keskustelupalstoilla. Suositulla ja naisvihamielisyydestä tunnetulla Forocoches-foorumilla keskustelijat ihmettelivät esimerkiksi, miten nainen voi hymyillä some-kuvissa, jos hän on todella käynyt läpi sen, mitä väittää.

”Machismo on koko yhteiskunnan ongelma”

Naisasia-aktivistien mukaan tapaus kertoo laajemmin epätasa-arvosta ja naisiin kohdistuvasta vihamielisyydestä Espanjassa.

– Tämä on jälleen uusi esimerkki siitä, että oikeuslaitos on patriarkaalinen, ja monen asian on muututtava — mutta machismo ei ole vain oikeuslaitoksen ongelma, se on koko yhteiskunnan ongelma, Barcelonan pormestari Ada Colau sanoi.

Naisten oikeudet olivat polttava kysymys myös Espanjan huhtikuisissa parlamenttivaaleissa, joissa äärioikeistolaisen Vox-puolueen suosiota on selitetty osaltaan vastareaktiona metoo-liikkeelle.

Vox nousi vaaleissa parlamenttiin ensimmäisenä äärioikeistolaisena puolueena sitten diktaattori Francisco Francon aikojen. Se haluaa muun muassa kumota vuonna 2004 Espanjassa säädetyt lait, jotka koskevat erityisesti naisiin kohdistuvaa väkivaltaa sekä kieltää ”radikaalien feministiryhmien” toiminnan.

Katolisessa maassa moniin äänestäjiin vetoaa myös Voxin hanke lopettaa aborttien teko julkisessa terveydenhuollossa.

Lähteet: El Espanol, El Mundo, El Pais, ABC

https://navarra.elespanol.com/articulo/tribunales/violacion-san-fermin-sevillanos-mensajes-whatsapp-detenidos-agresion-sexual-sanfermines-prision-juez/20160817124836061821.html

https://www.elmundo.es/espana/2019/05/07/5cd13c32fc6c8333518b4794.html

https://verne.elpais.com/verne/2018/05/04/articulo/1525429574_292748.html

https://www.abc.es/sociedad/abci-todas-dudas-suscita-caso-manada-201812060221_noticia.html

STT

Kuvat: