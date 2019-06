Somero pysyy valottomana

Liikennevalot ovat olleet Somerolla kevään suosituin puheenaihe. Keskustelun laukaisi kokeilu, jossa Someron pääkadulla paloivat kolmisen viikkoa väliaikaiset liikennevalot.

Kokeilun taustalla oli yli kaksi vuotta vanha päätös liikennevalojen asentamisesta Joensuuntielle Koulutien risteykseen

Yleisen keskustelun ja kokeilusta saadun palautteen perusteella Someron pääkadulle ei liikennevaloja ihan äkkiä tule. Enemmistön mielipide julkisessa keskustelussa tuntui olevan, että Joensuuntiellä ei liikennevaloja tarvita.

Valojen pientä hyötyä perusteltiin erityisesti kahdella asialla. Kommentoijat vetosivat Joensuuntien vähäiseen liikenteeseen, ruuhkat ovat satunnaisia ja nopeasti ohitse.

Liikennevaloista käydyssä keskustelussa kiiteltiin myös somerolaisten autoilijoiden asennetta. Hyvin yleinen mielipide näytti olevan, että Somerolla suojatietä käyttävälle jalankulkijalle annetaan hyvin tietä.

Joensuuntien ja Koulutien risteykseen suunnitelluilla liikennevaloilla on haluttu parantaa ennen kaikkea koululaisten turvallisuutta. Koululaiset käyttävät kaupungintalon nurkalla olevaa suojatietä runsaasti.

Saadakseen tietoa koululaisten kokemuksista Someron kaupunki teetti lukion ja yläkoulun sekä Joensuun koulun oppilaille, huoltajille ja henkilökunnalle kyselyn liikennevalojen tarpeellisuudesta.

Kyselyn tulos oli varsin selkeä, jopa tyrmäävä. Sähköisen kyselyn 534 vastaajasta vain 69 eli 13 prosenttia piti valoja tarpeellisina ja liikenneturvallisuutta parantavina.

Enemmistö niin oppilaista, huoltajista kuin opettajista piti liikennevaloja turhina.

Someron kaupunginhallituksen vanha päätös liikennevaloista on edelleen voimassa. Näyttää siltä, että päätöstä ei tässä vaiheessa lähdetä purkamaan, mutta sitä ei myöskään laiteta täytäntöön.

Someron teknisen johtajan Marko Mäkisen mukaan liikennevaloihin on luontevaa palata, jos Joensuuntielle tehdään jatkossa muutoksia (SSS 4.6.).

Uudistuksia on kaivattu erityisesti pääkadun keskivaiheille suihkulähteen tuntumaan. Esille on heitetty ajatus muun muassa kadunpätkän korottamisesta.