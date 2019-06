Someroasuntojen kerrostaloa ehdotetaan myytäväksi Salon Hallitilat Oy:lle

Someroasuntojen hallitus esittää omistamansa Evertintien kerrostalon myymistä Salon Hallitilat Oy:lle 187 000 euron hintaan. Salon Hallitilat Oy:n takana on salolainen yrittäjä ja kiinteistökehittäjä Matti Kakko.

Someron kaupunginjohtajanja Somerasuntojen hallituksen puheenjohtajan Sami Suikka sen mukaan kauppa toteutuu, mikäli kaupunginhallitus hyväksyy sen ja kauppaan liittyvät muut ehdot toteutuvat.

Someron kaupunginhallitus käsittelee asiaa 17. kesäkuuta.

Talosta tehtiin kolme tarjousta. Tarjouksen jättivät Takatalo Oy Salosta, Harri Virta Somerolta ja Salon Hallitilat Oy. Tarjouksia pyydettiin kiinteistöalan toimijoilta, joiden tarkoituksena olisi kunnostaa kerrostalo ja myydä huoneistot omistusasunnoiksi tai muuhun käyttötarkoitukseen.

Somerasunnot on kokonaan Someron kaupungin omistama kiinteistöosakeyhtiö, jonka hallussa on 225 vuokra-asuntoa. Kaikkiaan Someron kaupungilla on noin 390 vuokra-asuntoa. Evertintien kerrostalo on valmistunut vuonna 1968. Talossa on viisitoista huoneistoa.

Somerasunnot on ajautunut asuntojen korkeiden korjauskulujen ja tyhjien vuokra-asuntojen vuoksi talousvaikeuksiin. Evertintien kerrostaloa oltiin alun perin purkamassa, mutta purkupäätös herätti kiinteistönostajien kiinnostuksen. Purkupäätökseen oltiin päädytty, koska kerrostalo vaatisi isoa remonttia.