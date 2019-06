St. Louis taisteli vierasvoiton ja on voiton päässä Stanley cupista

St. Louis Blues on voiton päässä jääkiekon NHL:n Stanley cup -mestaruudesta. St. Louis kaatoi Boston Bruinsin viidennessä Stanley cup -finaalissa vieraskaukalossa 2-1 ja siirtyi ottelusarjassa 3-2-johtoon.

Vierasjoukkueen sankari oli tulokasvahti Jordan Binnington, joka oli Bostonin pommituksessa loistava ja venyi 38 torjuntaan. Virkaveli Tuukka Rask torjui Bostonin maalilla 19 laukausta.

St. Louis meni johtoon toisen erän ensimmäisellä minuutilla Ryan O’Reillyn maalilla. Zach Sanford oli maalin takana selin ja antoi sokkona jalkojensa välistä syötön O’Reillylle, joka vippasi kiekon ohi Raskin.

David Perron lisäsi vierasjohtoa kolmannen erän puolivälissä. Perron yritti oikealta laidalta poikittaissyöttöä Tyler Bozakille, mutta kiekko ohjautuikin Raskin patjoista sisään.

Syöttäjäksi maaliin kirjattiin O’Reilly, jolla on nyt koossa pudotuspeleistä tehot 6+14. Hän on pisteen päässä pudotuspelien pistepörssiä johtavasta Bostonin Brad Marchandista.

Jake DeBrusk laukoi Bostonin maalin päähän ajassa 53.32. Kotijoukkue sai lopussa aikaan painetta, mutta St. Louis kesti isäntien loppurynnistyksen.

Finaalisarja on ensimmäisen kerran katkolla sunnuntaina St. Louisissa, jossa Bluesilla on mahdollisuus napata seurahistorian ensimmäinen Stanley cup. Vuonna 1967 perustettu St. Louis Blues on vanhin toiminnassa oleva NHL-seura, joka ei ole vielä koskaan voittanut Stanley cupia.

Ennakkosuosikkina ottelusarjaan lähtenyt Boston puolestaan tarvitsee vierasvoiton päästäkseen pelaamaan seitsemännen pelin kotikaukalossaan.

STT

