Stefan Bremer esittelee näyttelynsä ja kertoo valokuvasarjoistaan Salon taidemuseolla keskiviikkona 12.6. kello 16.

Bremerin näyttely Keskeltä ja täysillä sisältää yli sata valokuvaa, joista vanhimmat ovat 1970-luvun loppupuolelta Helsinki by Night -sarjasta. Osa valokuvista on dokumentaarisia ja osa kokeilevampaa taidevalokuvaa. Näyttely on avoinna Salon taidemuseossa 8.9. asti.