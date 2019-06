Sudanissa valmistaudutaan ”miljoonamarssiin” konekivääreillä varustetuin avolava-autoin

Sudanin pääkaupungissa Khartumissa odotetaan tänään valtavaa mielenosoitusta maata hallitsevaa sotilasjunttaa vastaan. ”Miljoonamarssi” on jatkoa aiemmalle useita viikkoja kestäneelle istumamielenosoitukselle, jonka armeijan erikoisjoukot hajotti väkivaltaisesti kesäkuun alussa. Kymmeniä ihmisiä kuoli ja satoja loukkaantui, kun joukot ampuivat ja pahoinpitelivät armeijan päärakennuksen ulkopuolelle leiriytyneitä mielenosoittajia.

Mielenosoituksen hajottamisen jälkeen internetyhteydet katkaistiin niin, ettei protestiliike saanut kutsuttua tukijoita koolle.

Yhteensä noin 130 ihmisen on kerrottu kuolleen sen jälkeen kun sotilashallintoa vastustava protestiliike aloitti toimintansa. Suurin osa heistä kuoli mielenosoituksen hajottamisen yhteydessä.

Sotilasjohto on kieltänyt määränneensä mielenosoituksen hajottamisen.

Nyt Etiopia ja Afrikan unioni ovat toimineet välittäjänä neuvotteluissa mielenosoittajien ja sotilasjohdon välillä. Mielenosoittajat vaativat vallan siirtämistä sotilashallinnolta siviilihallinnolle.

Kaupat pitävät ovet kiinni

Tänään puolisotilaalliset RSF-joukot ovat uutistoimisto AFP:n kirjeenvaihtajan mukaan valjastaneet Khartumin aukioille konekivääreillä varustettuja avolava-autoja. RSF oli aiemmin estänyt mielenosoittajien johtajia pitämästä lehdistötilaisuutta.

Aamun aikana liikenne oli hieman tavanomaista sunnuntaita hiljaisempaa. Alueilla, joille mielenosoituksen odotetaan ulottuvan, kaupat ovat pitäneet ovensa kiinni turvallisuussyistä. RSF-joukkojen johto on varoittanut, että minkäänlaista ”vandalismia” ei mielenosoituksessa sallita.

Sotilashallintoa vastustavien kattojärjestö Alliance for Freedom and Change kertoo, että mielenosoituksia järjestetään useilla alueilla Khartumissa ja maan suurimmassa kaupungissa Omdurmanissa. Mielenosoittajien on määrä marssia esimerkiksi joidenkin edellisessä mielenosoituksessa kuolleiden koteihin.

Euroopan unioni sekä monet länsimaat ja ihmisoikeusryhmät ovat vedonneet sotilasjohtoon väkivallan välttämiseksi.

Sotilasjuntta on ollut vallassa siitä lähtien, kun maata 30 vuotta hallinnut presidentti Omar al-Bashir syrjäytettiin huhtikuussa kuukausia jatkuneiden mielenosoitusten jälkeen. Al-Bashiria epäillään muun muassa korruptiosta. Hän on myös kansainvälisen rikostuomioistuimen etsintäkuuluttama epäiltynä sotarikoksista.

STT