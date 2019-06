Sukkatilauksien maksujen perinnästä laskutettiin ylihintaa – markkinaoikeuden kieltämä menettely koski kymmeniätuhansia suomalaisia

Markkinaoikeus on tuomiossaan kieltänyt perintäyhtiö Alektum Oy:n liiallisen perintäkulujen laskutuksen. Laittoman menettelyn kohteeksi joutuneet kuluttajat tilasivat esimerkiksi sukkia, partakoneenteriä ja laihdutustuotteita eri yhtiöiltä.

Kun kuluttajat jättivät tuotteiden laskut maksamatta, kyseiset yhtiöt siirsivät perinnän Alektumin tehtäväksi. Esimerkiksi kymmenen tavaraerän maksumuistutusten kulut ovat voineet kivuta 210 euroon, kun lain mukainen enimmäismäärä tällaisessa tilauksessa olisi 84 euroa.

Tuomiosta maanantaina tiedottaneen Kilpailu- ja kuluttajaviraston johtava asiantuntija Juha Jokinen arvioi STT:lle, että Alektumin perinnän kohteena on ollut ainakin kymmeniä tuhansia henkilöitä.

Taustalla näytelähetyksistä alkaneet kestosopimukset

Yhteistä kuluttajien tekemille sopimuksille on ollut, että ne ovat sisältäneet edullisen tai ilmaisen näytelähetyksen, jonka jälkeen sopimus on jatkunut normaalihintaisena.

Perintäyhtiö Alektum on käsitellyt jokaista samaan tilaussopimukseen perustuvaa, muutaman kymmenen euron hintaista tavaralähetystä erillisenä sopimuksena, koska kuluttajalla on ollut koko ajan mahdollisuus irtisanoa tilaus tai peruuttaa seuraava lähetys. Jokaisesta tavaraerälähetyksestä lähetettiin kaksi maksullista maksuvaatimusta.

Markkinaoikeuden tuomion mukaan menettely ei noudattanut perintälain säännöksiä maksuvaatimusten enimmäismäärästä ja kustannuksista. Kirjeiden määrää ja kustannuksia samaa sopimussuhdetta koskien on rajoitettu sääntelyllä.

Tuomio ei koskenut alkuperäisten kuluttajasopimusten pätevyyttä tai voimassaoloa, vaan käsittelyssä oli yksin perintätoiminnan lainmukaisuus.

Alektum ei vastustanut kieltoa

Alektum ei markkinaoikeudessa nähnyt tarpeelliseksi vastustaa kuluttaja-asiamiehen vaatimusta kiellon määräämiseksi, koska sillä ei enää ole oikeutta harjoittaa perintätoimintaa Suomessa. Etelä-Suomen aluehallintovirasto peruutti tammikuussa 2019 Alektumin perintäluvan yhtiön toiminnassa toistuvasti ilmenneiden vakavien puutteiden vuoksi.

Alektum kuitenkin pyysi kiellon tehosteeksi vaaditun uhkasakon asettamatta jättämistä tai sen määräksi enintään 100 000 euroa. Markkinaoikeus määräsi kuluttaja-asiamiehen vaatiman 200 000 euron suuruisen uhkasakon.

https://www.markkinaoikeus.fi/fi/index/paatokset/markkinaoikeudellisetasiat/markkinaoikeudellisetasiat/1561030674983.html

STT

