Suomalaistutkija: Mielenosoittajille erävoitto Hongkongissa

Suomalaistutkijan mukaan Hongkongin vihattua luovutuslakia vastustaneet mielenosoittajat ja oppositiopoliitikot saivat nyt erävoiton, kun lakiesityksen valmistelu jäädytettiin.

– On hieman yllättävää, että näinkin nopeasti kanta muuttui, koska laista uhkaa tulla arvovaltakysymys myös Pekingille, kiteytti kollegiumtutkija Mikael Mattlin STT:lle.

– Toki tämä vertautuu aikaisempiin mielenosoituksiin. Vuonna 2003 hongkongilaiset mielenosoittajat onnistuivat estämään toisen lain massiivisella mielenosoituksella. Tällä kertaa lain läpimenoa on vaikeampi kokonaan estää, sillä siihen liittyy niin paljon muita tekijöitä, muun muassa se, että laki kytkeytyy Yhdysvaltain ja Kiinan väliseen suurvaltakiistelyyn, Mattlin jatkaa.

Hongkongin asema rapautuu

Mattlinin mukaan lakiin kiteytyy myös Hongkongin asema erityisalueena.

– Siihen on keskeisenä elementtinä kuulunut toimiva oikeusjärjestelmä ja vapaa lehdistö. Tätä Hongkongin erityisyyttähän nakerretaan nyt monin tavoin, ja Hongkongista on vaarassa tulla vain yksi iso kiinalainen kaupunki muiden joukossa. Samalla tosiasialliset erot pienenevät, joten tarve korostaa Hongkongin erityisyyttä ja omaa identiteettiä kasvaa.

Edelliset viisi vuotta sitten tapahtuneet Occupy-mielenosoitukset hiipuivat pikku hiljaa pois, kun ihmiset väsyivät. Nyt tilanne on vaikeampi.

– Tällä kertaa tyytymättömyys on laajempaa kuin silloin ja mielenosoituksiin on myös vastattu aikaisempaa kovemmin ottein, Mattlin sanoo.

Hongkongin hallinto pyrkii nyt rauhoittamaan tilanteen ja ehkä myös muuttamaan lakia.

– Pyritään rauhoittamaan tilanne ja niin kuin Carrie Lam sanoikin, täytyy perustella paremmin minkä takia lakia tarvitaan, ja mahdollisesti muuttaa joitakin kohtia laista. Ei se todennäköisesti näitä mielenosoittajia paljon lohduta, mutta ainakin tämä akuutti tilanne pyritään purkamaan.

