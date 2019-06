Suomen aluevesillä yli 16 kilometriä pitkä öljylautta

Suomen aluevesillä Utöstä 46 kilometriä lounaaseen on havaittu yli kymmenen kilometrin pituinen öljylautta.

Rajavartiolaitoksen vartiolaiva Tursas on saapunut kohteeseen, ottanut näytteet ja aloittanut öljyn keräämisen.

Öljypäästö on osoittautunut kevyeksi mineraalipohjaiseksi öljyksi.

Länsi-Suomen merivartioston mukaan epäilty öljypäästön aiheuttaja on rajattu muutamaan alukseen.

Muut öljyä keräävät alukset saapuvat paikalle noin kello 22.

Länsi-Suomen merivartioston kenttäjohtaja Benny Paulsson kertoo STT:lle, ettei öljylautta ei ole tasainen. Sen paksuus vaihtelee ohuesta kalvosta noin sentin paksuiseen kerrokseen. Öljyä kerätään valvontalentokoneen avustuksella aloittaen paksuimmista esiintymistä.

Paulssonin arvion mukaan näin lämpimässä säässä osa öljystä haihtuu nopeasti.

– Näillä keliolosuhteilla näyttää siltä, että menee pari päivää, että öljy ehtii rannikolle, jos se siis ehtii sinne asti, Paulsson sanoo.

Länsi-Suomen merivartioston johtokeskus sai torstaina aamulla kello 9 ilmoituksen öljypäästöstä Suomen aluevesillä. Havainnon teki EMSA:n satelliitti. Rajavartiolaitoksen valvontalentokone vahvisti havainnon.

Paikalle on hälytetty Rajavartiolaitoksen vartiolaivat Turva, Tursas ja Uisko sekä Merivoimien öljyntorjunta-alus Halli.

Torjuntatyöt jatkuvat läpi yön.

STT

Kuvat: