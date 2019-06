Suomen pohjavesitilanne on epätavallinen: lounaassa kuivaa, Lapissa melkein tulva

Lounais-Suomessa pohjavedet ovat ympäristökeskuksen mukaan matalalla, mutta Lapissa on melkein tulva. Vesitilanne on poikkeuksellinen, kertoo johtava hydrologi Bertel Vehviläinen.

Suomessa pohjavesien pinnat ovat yleisesti 20-35 senttimetriä ajankohdan keskiarvoja alempana. Pohjois-Savossa on jopa havaittu paikoitellen lukemia 100-120 senttiä alle keskiarvon.

– Varsinais-Suomi ja Häme ovat vesimääriltään pienimmässä tilassa. Muutamat järvet, jotka ovat olleet vähävetisiä viime kesän, ovat sitä edelleen, kertoo Vehviläinen.

Säännöstellyissä ja Itä-Suomen järvissä vettä on vesitieteilijän mukaan normaalisti.

Hänen arvionsa mukaan vettä on satanut maanviljelyn kannalta mukavasti, joten viljat kasvavat tyydyttävästi, mutta pohjavesiin sadevettä ei ole riittänyt.

Epätyypillisen vesitilanteen ei pitäisi Vehviläisen mukaan näkyä maanviljelyksessä. Varsinkin Itä-Suomen järvet tasaavat alueella pintavesien tilannetta.

Kaivoja voi kuivahtaa tänä kesänä

Kuumat kaudet näkyvät pohjavesissä niin, että sadeveden on entistä hankalampaa päästä maakerrosten läpi. Kuumina ja kuivina aikoina sataa vähemmän, ja vaikka sataisi, haihdunta on nopeampaa.

– Maaperä nappaa veden, jonka kasvit sitten käyttävät. Kesällä pohjaveteen on hyvin vaikea lusikoida lisää vettä, Vehviläinen kuvailee.

Hydrologin mukaan kaivoja voi kuivahtaa tänä kesänä. Normaalisti syksy ja sula talvi täyttävät pohjavesiä.

– Viime kesä oli niin kuiva, ettei tämän kevään täyttö riittänyt, vaikka lunta olikin, Vehviläinen sanoo.

Eurooppaa nyt korventavat helteet eivät vielä näy vesitilanteessa

Manner-Eurooppa potee vielä aiempia kuivuuskausia. Eurooppaa nyt korventavat helteet eivät vielä näy vesitilanteessa, sanoo maa- ja metsätalousministeriön kansainvälisen vesiyhteistyön päällikkö Seppo Rekolainen.

– Kuivuus kehittyy vähin erin. Kuivat ajat voivat olla ylivuotisia, ja kahden kesän kuivuudesta tulee jo ongelmia, Rekolainen sanoo.

Yleisesti ottaen eteläinen Eurooppa kärsii kuivuudesta. Pitkittyessään helle voi paahtaa esimerkiksi nautakarjan laitumia.

Paikka paikoin Etelä-Euroopassa tarjolla olevasta vedestä käytetään suurin osa, eikä sekään aina riitä.

– Vesipula on jatkuva ja todellinen, eikä se ole tasaisesti jakautunut, Rekolainen tiivistää Euroopan tilanteen.

Etelä-Espanjassa maanviljelyssä käytetään pääasiassa pohjavesiä, kertoo vesiyhteistyön päällikkö.

– Pohjaveden käyttö menee paikoin ryöstön puolelle. Käyttö ei ole kestävällä pohjalla, ja pinnan taso on alentunut metritolkulla, Rekolainen sanoo.

STT

Kuvat: