Suomen talouskasvu hidastuu ja investoinnit uhkaavat lykkääntyä

Suomalaisyritysten investoinnit ja innovaatiohankkeet uhkaavat lykkääntyä maailmantalouden epävarmuuden takia. Näin sanoo työ- ja elinkeinoministeriö tilannekuvaraportissaan.

Ministeriön mukaan mahdollisuus talouden ja ulkomaankaupan odotettua heikommalle kehitykselle on melko suuri.

– Maailmantalouden peruspiirre on yhä epävarmuus. Suurvaltojen välinen kiristynyt kauppa- ja teknologiapoliittinen tilanne vaikuttavat negatiivisesti kauppaan ja investointeihin. Suomen kannalta keskeisten kauppakumppanien, kuten Saksan ja Ruotsin talouskasvu on hiipumassa selvästi, työ- ja elinkeinoministeriön johtaja Olli Koski sanoo tiedotteessa.

Ministeriön mukaan Suomen talous kasvaa tänä vuonna korkeintaan 1,5 prosenttia. Kotimaassa sitkeitä kasvun esteitä ovat investointihaluttomuus sekä osaaja- ja osaamispula.

– Julkisten innovaatiorahoittajien mukaan kunnianhimoisia innovaatio- ja uudistushankkeita ei edelleenkään ole tyydyttävästi liikkeellä. Tilanteen korjaamiseksi tutkimuslaitosten ja yritysten yhteistyötä tulee lisätä ja painotettava rahoitusta radikaaleihin innovaatioihin, Koski sanoo.

Myös suomalaisten kasvuyritysten mahdollisuudet nähdään rajallisina. Suomalaisten riskisijoittajien sijoitukset ovat eurooppalaisia verrokkeja maltillisempia.

Työ- ja elinkeinoministeriön tilannekuva perustuu kyselyyn, joka on suunnattu ministeriön ohjaamille kahdeksalle organisaatiolle, muun muassa Business Finlandille ja Patentti- ja rekisterihallitukselle. Tilannekuvaraportti julkaistaan kaksi kertaa vuodessa.

STT

Kuvat: