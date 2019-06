Suomessa liikkuu nyt yksi susilauma enemmän kuin vuosi sitten

Suomessa oli maaliskuussa 19 kokonaan tai suurimmaksi osaksi maan rajojen sisäpuolella liikkuvaa susilaumaa. Lisäksi Suomen ja Venäjän välisen rajan molemmin puolin liikkuvia laumoja oli viisi. Kaikkiaan laumoja on yksi enemmän kuin Luonnonvarakeskuksen vuoden takaisessa kanta-arviossa.

Kahden suden asuttamia reviirejä paikannettiin sen sijaan selvästi enemmän kuin vuotta aiemmin. Jos kyseessä on naaras- ja urossuden asuttama reviiri, potentiaalisia lisääntymismahdollisuuksia on aiempaa enemmän. Noin 60 prosenttia susipareista onnistuu lisääntymisessä.

Luonnonvarakeskuksen kanta-arvion mukaan susilaumat jakautuvat viimevuotista tasaisemmin Itä- ja Länsi-Suomen välillä. Itä-Suomessa laumojen määrä kasvoi kahdeksasta yhteentoista, läntisellä kannanhoitoalueella laumojen määrä vastaavasti väheni kuudestatoista kolmeentoista.

Kokonaisyksilömäärän arvioidaan olevan noin 200 sutta, mikä on kymmenen prosenttia enemmän kuin vuotta aikaisemmin.

Maaliskuun kanta-arvio kuvaa susikannan tilaa vuodenaikana, jolloin se on pienimmillään. Arvio perustuu petoyhdyshenkilöiden kirjaamiin havaintoihin, kuolleisuustilastointiin ja dna-analyyseihin.

STT

