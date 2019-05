Supikoiraa ja piisamia saa nyt metsästää ilman metsästyskorttia ympäri vuoden

Supikoiraa, minkkiä, piisamia, rämemajavaa ja pesukarhua saa pyydystää ympäri vuoden kesäkuusta alkaen. Nämä eläimet on nyt määritelty haitallisiksi vieraseläimiksi eli ne eivät ole enää riistaeläimiä. Lajien pyyntiin ei vaadita enää jatkossa metsästyskorttia.

Myös sallitut pyyntimenetelmät muuttuvat, niin että nyt kyseisiä lajeja saa metsästää muun muassa yöammuntaan tarkoitetuilla tähtäyslaitteilla sekä keinotekoisilla valonlähteillä ja ääntä synnyttävillä laitteilla. Myrkyn tai sähkön käyttö on edelleen kielletty.

Valtioneuvosto antoi asiasta asetuksen 23. toukokuuta. Lisäksi valtioneuvosto teki muutoksia metsästyasetuksiin. Villisian metsästykseen saa jatkossa käyttää myös elävänä pyytävää loukkua tai muuta vastaavaa pyyntivälinettä. Metsästysasetukseen tehdyt muutokset tähtäävät muun muassa villisikakannan rajoittamiseen ja afrikkalaisen sikaruton (ASF) leviämisen estämiseen.

Hirvieläintä ajavan koiran säkäkorkeusrajoitusta on korotettu metsästysasetuksessa nykyisestä 28 senttimetristä 39 senttimetriin. Muutoksella tuetaan erityisesti valkohäntäpeuran kannanhallintaa.

Naakka puolestaan on lisätty metsästysasetuksessa lajeihin, joiden tappamiseen voi rakennuksen sisällä käyttää ilma-asetta. Muutos oli tarpeellinen, koska naakat hakeutuvat usein sisälle rakennuksiin. Naakan status muuttui viime vuonna rauhoitetusta linnusta rauhoittamattomaksi linnuksi.

