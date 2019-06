Suurherttuakunnan koriskunkku ui Vilppaan katiskaan

Eletään kesäkuun loppua, ja Vilppaan ensi kauden kokoonpanossa on enää kaksi tyhjää paikkaa.

Maanantaiaamuna seura tiedotti hankkineensa laitahyökkääjäksi 24-vuotiaan ja 196-senttisen Tim Colemanin.

Amerikkalaisvahvistuksista heitetään yleensä ilmoille kysymys, ”millainen mies sieltä mahtaa tulla?”. Colemanin kohdalla voi vastata, että ”Luxemburgin liigan paras pelaaja”.

Ylilopistouransa New Jersey Institute of Technologyssa viettänyt Coleman vietti ensimmäisen ammattilaisvuotensa siis Luxemburgissa ja oli pienehkön suurherttuakunnan koriskunkku.

Coleman pelasi BBC Eztella Ettelbruckissa 36 minuutin, 28,3 pisteen, 10,8 levypallon, 2,8 syötön ja 2,4 riiston käsittämättömillä keskiarvoilla ja tuli valituksi siinä sivussa Vuoden pelaajaksi ja finaalisarjan arvokkaimmaksi pelaajaksi. Eztella voitti sekä cupin että mestaruuden.

Yliopistoaikojen videoklippien perusteella Colemania voisi kutsua ainakin urheilulliseksi. Perustilastojen perusteella Colemanilla ei ole pelipaikalleen selviä puutteita. Kolmosprosentti jäi viime kaudella 32 prosenttiin eli alle kriittisen piste/per heitto -tason. Toisaalta Vilppaan ensi kauden kokoonpanosta löytyvät muun muassa Mikko Koiviston ja Juho Nenosen sekä ennen kaikkea tyhjää kaarta heittäjille loihtivan Teemu Rannikon nimet.

– Tim on monipuolinen ja atleettinen pelimies, josta saimme erittäin hyvät referenssit. Hän on kova tekemään töitä ja on erittäin motivoitunut ottamaan seuraavan askeleen urallaan. Coleman vaikuttaa kaikin puolin erittäin sopivalta palalta ensi kauden konseptiimme, Vilppaan tuore päävalmentaja Ville Tuominen kertoi seuran tiedotteessa kaikkia peruskliseitä toistellen.

Coleman on siis Vilppaan toinen amerikkalaisvahvistus, sillä laituri Reggie Dillard jatkaa joukkueessa.

Vilppaan tiedotteen viimeisessä lauseessa oli ehkä jopa Colemanin hankintaa suurempi uutinen. Lause kuului: ”Haussa on vielä kaksi ulkomaalaisvahvistusta isoon päähän.”

Eli Vilpas lähtee kauteen kotimaisella takakentällä, jossa Rannikon lisäksi suuren ruudun saavat Aatu Kivimäki ja Henri Kantonen.

Kummankin Vilppaan puuttuvan pelaajan on pystyttävä pelaamaan sentterinä, koska sellaista pelaajaa ei Vilppaan kokoonpanosta vielä löydy.