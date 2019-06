Sveitsiläisoikeus kumosi IAAF:n testosteronimääräyksen – Semenya saa kilpailla ilman lääkkeitä

Sveitsin korkein oikeus on väliaikaisesti kumonnut Kansainvälisen yleisurheiluliiton IAAF:n määräyksen, jonka mukaan poikkeuksellisen paljon testosteronia tuottavien naisjuoksijoiden pitää laskea testosteronitasoaan lääkkein saadakseen kilpailla.

IAAF:n määräys koskee matkoja 400 metristä mailiin. Testosteroniraja ei kuitenkaan koske kaikkia naisten sarjan osallistujia, vaan ainoastaan XY-sukupuolikromosomin omaavia naisten sarjan kilpailijoita, joilla on korkeat testosteroniarvot. Yleensä miehillä on XY-kromosomi ja naisilla XX-kromosomi.

Sveitsin korkeimman oikeuden ratkaisu antaa muun muassa olympiavoittaja Caster Semenyalle ainakin toistaiseksi mahdollisuuden jatkaa kilpailemista normaalisti. Semenya valitti IAAF:n päätöksestä sveitsiläisoikeudelle sen jälkeen, kun Urheilun kansainvälinen vetoomustuomioistuin CAS oli pitänyt IAAF:n ratkaisun testosteronirajoista voimassa.

– Olen tästä päätöksestä kiitollinen sveitsiläistuomareille, Semenya kertoi asianajajiensa välittämässä tiedotteessa.

Semenya on voittanut 800 metrillä kultaa Lontoon vuoden 2012 ja Rion vuoden 2016 olympialaisissa. Rion kisojen koko mitalikolmikko Semenya, Francine Niyonsaba ja Margaret Nyairera Wambui on kertonut kuuluvansa testosteronisäännön piiriin.

STT

